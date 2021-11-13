Вот три сезонных продукта, которые стоит есть осенью. Они не содержат в себе много калорий, оставаясь при этом вкусными и полезными. Из них можно приготовить множество основных блюд, десертов или использовать как перекус – настоящий рай для всех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

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Тыква

Эксперт в области питания Джинан Банна убеждена, что именно тыква – главный осенний продукт , который не стоит обходить. В ней много питательных веществ и клетчатки, из-за которой вы еще долго будете чувствовать себя сытыми и не злоупотреблять перекусами.

Тыква полезна для похудения, ведь она состоит преимущественно из воды (около 90%), а потому – низкокалорийная. Но при этом она богата витаминами и минералами, полезными для здоровья,

– говорит Маккензи Берджесс, сертифицированный диетолог

Блюда из тыквы надолго дают ощущение сытости / Фото Pexels

Тыквенные семена – настоящее сокровище

А нутрициолог Кейт Уилсон Макгоуэн советует не выбрасывать тыквенные семечки , ведь они чрезвычайно полезны:

Богаты клетчаткой, белком и ненасыщенными жирными кислотами.

Горсть тыквенных семян содержит 7 граммов белка – такое же количество содержит целое яйцо.

Тыквенные семена богаты магнием и цинком, которые укрепляют иммунитет. А еще уровень магния важен для артериального давления, уровня сахара в крови, здоровья сердца и костей.

Яблоки

Это еще один продукт, которым стоит запастись осенью , ведь одно крупное яблоко может содержать 5,4 г клетчатки , а это 19% вашей дневной нормы.

Не только вкусные, но очень полезные яблоки / Фото Pexels

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Кроме своего непревзойденного вкуса, яблоки обладают и множеством других полезных свойств :

Помогают предотвратить определенные хронические заболевания .

. Положительно влияют на здоровье костей и работу желудочно-кишечного тракта.

Предотвращает снижение когнитивных функций.

Яблоки также показывают хорошие результаты в исследованиях как продукт, способствующий снижению веса.

Брюссельская капуста

Нутрициолог Лиза Янг уверена, что лучшего продукта для похудения просто не найти. В брюссельской капусте, как и в тыкве, много клетчатки и мало калорий. А еще она очень хорошо сочетается в блюдах с рыбой или курицей.

Брюссельская капуста – отличный вариант для худеющих / Фото Unsplash

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