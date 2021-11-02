Через несколько часов после, казалось бы, сытного завтрака, частенько снова хочется есть. Знакомо? Дело в том, что вы выбираете неправильные продукты для первого приема пищи. По мнению диетолога Лорен Манакер, идеальным вариантом для высокобелкового завтрака являются привычные нам яйца, которые многие недооценивают.

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Почему яйца – это лучший завтрак

Недаром разнообразные омлеты, яичницы, скрэмблы и другие блюда из яиц уже давно воспринимаются как классический завтрак, ведь это довольно бюджетный и питательный вариант.

Яйца содержат всего 70 калорий, но при этом богатые полезными жирами, витаминами и минералами , которые укрепляют клетки. Без сахара и углеводов – это просто идеальная еда для тех, кто хочет худеть без ущерба своему здоровью.

Диетологи советуют есть на завтрак именно яйца / Фото Unsplash

Но самое главное, в яйцах полно белка , который не только полезен для наращивания мышц, но и долго поддерживает чувство сытости. Если после завтрака из бутерброда с маслом или риса, вы будете голодны уже через несколько часов (или раньше), то после яичного завтрака вам гораздо дольше не захочется бежать к холодильнику.

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Хлопья не советуют есть на завтрак

Лорен Манакер рассказала об интересном исследовании, проведенном австралийскими учеными в прошлом году. Людей с лишним весом и ожирением делили на две группы и давали один из двух завтраков: яйца и тосты или хлопья с молоком и апельсиновым соком. Такой завтрак они получали в течение двух недель с перерывом в неделю.

Оказалось, что участники, которые ели на завтрак яйца, через 4 часа испытывали гораздо меньший голод и на обед потребляли примерно на 300 калорий меньше, чем те, кто ел хлопья. Кроме того, из-за еды с высоким содержанием белка, им гораздо меньше хотелось есть сладкое.

Вариант сбалансированного завтрака

Диетолог советует к привычному омлету или другому блюду из яиц добавлять еще овощи и сыр : "Добавить в блюда овощи – это всегда хорошая идея. А сыр – это дополнительный белок вместе с кальцием, который формирует кости", – объясняет Лорен Манакер.

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