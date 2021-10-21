Хосе Андреас известный своей любовью к яйцам в любом виде: вареным, жареным, в виде скрэмбла, а теперь – и приготовленных в микроволновке. Придумал он такое блюдо, просто наткнувшись на остатки различных продуктов в холодильнике.
Рекомендуем Воспоминания о лете: игристые вина SHABO Special Edition и сезонные фрукты
Новое блюдо появилась случайно
Повар рассказал, что однажды жена убрала на кухне и попросила его не мусорить. Однако он не мог удержаться, чтобы не приготовить днем какую-то закуску. А чтобы не испачкать ничего, решил воспользоваться микроволновкой.
Он также признался, что обожает импровизировать и готовить еду из всего, что найдет в холодильнике. В тот раз в холодильнике нашлось несколько яиц и остатки майонеза. Поэтому Хосе Андреасу пришло в голову приготовить какое-то новое блюдо из этих продуктов в микроволновке.
Хосе Андреас любит экспериментировать с продуктами, которые найдет в холодильнике / Фото flickr
Ингредиенты
Приготовление
- Взбить ложку майонеза и яйца до кремовой текстуры.
- Смазать дно посудины, которую можно нагревать в микроволновой печи, оливковым маслом.
- Поставить выпекаться в микроволновую печь примерно на 1 минуту 45 секунд. В зависимости от мощности вашей печи, время приготовления можно увеличить до 2 минут 15 секунд.
- Перевернуть готовый омлет и выложить его на тарелку.
- Полить бальзамическим или любым вашим любимым соусом, добавить порезанный авокадо, помидоры или другие овощи.
Такое блюдо станет просто идеальным завтраком или закуской.
Омлет в микроволновке готовится быстро и просто / Фото landolakes
К теме Как приготовить идеальный скрэмбл из яиц: повар поделился простым секретом
Хосе Андреас призывает всех не бояться экспериментировать, чаще открывать свой холодильник и готовить только из тех продуктов, которые вы там найдете. Это хороший способ самому придумать какой-то новый вкусный рецепт и испытать свои силы в кулинарии.