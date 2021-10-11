Скрэмбл из яиц – это любимый завтрак многих, ведь он не только питательный, но и готовится буквально за считанные минуты. Повар из Глазго, Калум Мэтесон, выложил на странице в фейсбуке свой вариант такого завтрака, раскрыв секретный ингредиент, который делает блюдо по-настоящему ароматным и вкусным.
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К своему посту мужчина добавил фото завтрака, от которого другие пользователи были в восторге. Они называли вид яиц просто идеальным и спрашивали, по какому рецепту повар готовит такое, казалось бы, простое блюдо.
Калум Мэтесон убежден: для действительно совершенного скрэмбла к яйцам нужно добавить много сливок и черный перец, а готовить – с большим количеством сливочного масла.
Вот подробный рецепт скрэмбла из яиц от повара:
- Разогреть на сковороде кусок сливочного масла.
- Тем временем взбить отдельно яйца, но не до пены. Добавить к ним перец и жирные сливки.
- Уменьшить огонь и вылить полученную массу на сковородку.
- Готовить около 5 минут, осторожно размешивая яйца.
- Выключить огонь и дать яйцам минуту отдохнуть.
- Перед подачей добавить сверху еще немного молотого перца и порезанного зеленого лука.
Несколько нюансов
Повар предупредил, что солить блюдо нужно в самом конце. Если посолить в начале, то яйца будут не такими воздушными, а более водянистыми.
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Он также советует не бояться добавлять много сливочного масла и жирных сливок – именно за счет этих ингредиентов блюдо и получается таким нежным и почти шелковистым.