Скрэмбл из яиц – это любимый завтрак многих, ведь он не только питательный, но и готовится буквально за считанные минуты. Повар из Глазго, Калум Мэтесон, выложил на странице в фейсбуке свой вариант такого завтрака, раскрыв секретный ингредиент, который делает блюдо по-настоящему ароматным и вкусным.

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К своему посту мужчина добавил фото завтрака, от которого другие пользователи были в восторге. Они называли вид яиц просто идеальным и спрашивали, по какому рецепту повар готовит такое, казалось бы, простое блюдо.

Калум Мэтесон убежден: для действительно совершенного скрэмбла к яйцам нужно добавить много сливок и черный перец, а готовить – с большим количеством сливочного масла.

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Вот подробный рецепт скрэмбла из яиц от повара:

Разогреть на сковороде кусок сливочного масла. Тем временем взбить отдельно яйца, но не до пены. Добавить к ним перец и жирные сливки. Уменьшить огонь и вылить полученную массу на сковородку. Готовить около 5 минут, осторожно размешивая яйца. Выключить огонь и дать яйцам минуту отдохнуть. Перед подачей добавить сверху еще немного молотого перца и порезанного зеленого лука.

Несколько нюансов

Повар предупредил, что солить блюдо нужно в самом конце. Если посолить в начале, то яйца будут не такими воздушными, а более водянистыми.

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