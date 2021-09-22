Тигга Маккормак – австралийская кондитер, которая активно ведет свой блог в тиктоке. В недавнем видео, которое набрало 1,5 миллиона просмотров, женщина приготовила хот-дог, который способен сломать мозг. Ведь это совсем не булочка с сосиской. А обычное сладкое пирожное.

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Главный секрет – ингредиенты, которые очень похожи на обычный хот-дог. Женщина приготовила бисквит, который легко перепутать с тостовым хлебом. В начале видео она для реалистичности немного его помяла и разрезала. И вуаля – перед вами два куска хлеба.

Это не хлеб, а бисквит / Скриншот тикток tigga_mac

С "сосиской" также пришлось изрядно потрудиться. Тигга сделала ее из шоколадной массы, после чего обернула все в кондитерскую мастику. Потом она обожгла "сосиску" с помощью небольшой горелки. Вот, что из этого получилось.

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Сосиска из шоколада / Скриншот тикток tigga_mac

В конце женщина добавила сюда "лук", который сделала из тонких кусков яблок. А полила все сливочным кремом красного цвета. Реально, этот десерт не отличить от хот-дога.

Десерт очень похож на хот-дог / Скриншот тикток tigga_mac

Как приготовить десерт – смотрите ниже