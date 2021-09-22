Тігга Маккормак – австралійська кондитерка, яка активно веде свій блог у тіктоці. В нещодавньому відео, яке набрало 1,5 мільйони переглядів, жінка приготувала хот-дог, який здатний зламати мозок. Адже це зовсім не булочка з сосискою. А звичайне солодке тістечко.

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Головний секрет – інгредієнти, які дуже схожі на звичайний хот-дог. Жінка приготувала бісквіт, який легко переплутати зі тостовим хлібом. На початку відео вона для реалістичності трішки його пом’яла та розрізала. І вуаля – перед вами два шматки хліба.

Це не хліб, а бісквіт / Скриншот тікток tigga_mac

З "сосискою" теж довелося добряче попрацювати. Тігга зробила її із шоколадної маси, після чого обгорнула все в кондитерську мастику. Згодом вона обпалила "сосиску" за допомогою невеликої горілки. Ось, що з цього вийшло.

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Сосиска з шоколаду / Скриншот тікток tigga_mac

Наприкінці жінка додала сюди "цибулі", яку зробила із тоненьких кусочків яблук. А полила все вершковим кремом червоного кольору. Реально, цей десерт не відрізнити від хот-дога.

Десерт, який дуже схожий на хот-дог / Скриншот тікток tigga_mac

Як приготувати десерт – дивіться нижче