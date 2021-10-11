Скрембл з яєць – це улюблений сніданок багатьох, адже він не тільки поживний, а ще й готується буквально за лічені хвилини. Кухар з Глазго, Калум Метесон, виклав на сторінці у фейсбуці свій варіант такого сніданку, розкривши секретний інгредієнт, який робить страву по-справжньому ароматною та смачною.
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До свого допису чоловік додав фото свого сніданку, від якого інші користувачі були у захваті. Вони називали вигляд яєць просто ідеальним та запитували, за яким рецептом кухар готує таку, здавалось би, просту страву.
Калум Метесон переконаний: для справді досконалого скремблу до яєць потрібно додати багато вершків та чорний перець, а готували – з великою кількістю вершкового масла.
Ось детальний рецепт скремблу з яєць від кухаря:
- Розігріти на сковороді шматок вершкового масла.
- Тим часом збити окремо яйця, але не до піни. Додати до них перець та жирні вершки.
- Зменшити вогонь і вилити отриману масу на сковорідку.
- Готувати близько 5 хвилин, обережно розмішуючи яйця.
- Вимкнути вогонь і дати яйцям хвилину відпочити.
- Перед подачею додати зверху ще трохи меленого перцю та порізаної зеленої цибулі.
Кілька нюансів
Кухар попередив, що солити страву потрібно в самому кінці. Якщо посолити на початку, то яйця будуть не такими пухкими, а більш водянистими.
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Він також радить не боятись додавати багато вершкового масла та жирних вершків – саме за рахунок цих інгредієнтів страва і виходить такою ніжною і майже шовковистою.