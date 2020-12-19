Нарешті прийшла субота. Відкладайте телефони і проведіть цей день разом зі своєю другою половинкою. Ми зібрали для вас 30 чудових варіантів для незабутнього побачення.

Збережіть собі цей список від Life 24, щоб завжди знати, як нестандартно провести час із коханим.

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Варіанти для романтиків

1. Справжня класика. Дочекайтеся вечора, відключіть свої телефони і забудьте про весь світ. Візьміть келих вина або чашку ароматного чаю та поговоріть із коханим про все-все-все. Ми часто настільки заклопотані, що не завжди знаходимо достатньо часу для розмов із найближчою людиною.

2. Організуйте ваше перше побачення. Згадайте, як ви зустрілися, куди ходили, про що розмовляли. Немає нічого милішого, ніж спробувати ще раз відтворити перше побачення. Справжня буря емоцій і відчуття ностальгії вам гарантоване.

3. Влаштуйте креативну фотосесію. Ви можете замовити послуги фотографа у студії або все зробити самотужки. Для цього потрібно небагато – смартфон із хорошою камерою або фотоапарат, хороший настрій та трішки уяви.

4. Спеціальна вечеря. Приготуйте ті страви, які ви ніколи не робили. Це може бути французька, італійська чи навіть китайська кухня. Відсвяткуйте новий кулінарний шедевр келихом смачного вина.

5. Сходіть на SPA процедури. Це просто надзвичайний варіант для обох – розкішна сауна, ароматичні масажі, особливий чай. Чудовий відпочинок для тіла і душі.

Азартні варіанти для побачень / Фото Pixabay

Азартні варіанти

6. Зіграйте у настільні ігри. Можна обрати навіть пікантні варіанти настолок. Life 24 робив добірку ігор 18+, які дуже потішать закоханих.

7. Нічні ігри. Орендуйте приставку та позмагайтеся між собою за звання найкращого геймера. Або об’єднайте свої сили, щоб протистояти віртуальним суперникам. Тільки обережно – час за такими іграми йде надзвичайно швидко.

8. Сходіть в антикафе. Це заклади, де ви платите лише за перебування, а не за послуги. Там зможете відпочити, повеселитися та познайомитися із цікавими людьми.

9. Відвідайте квест. Вам дадуть 60 хвилин, щоб відгадати таємницю, яку приховує кімната. Ці розваги часто стилізовані під відомі фільми – «Гаррі Поттер», «Пила», «Пірати Карибського моря» тощо. Цікаві завдання, незабутній антураж та абсолютно нові емоції – це справді захоплює.

10. Складіть пазл. Це можуть бути картини із сотнями елементів або нестандартні 3D-різновиди.

Активні варіанти для побачень / Фото Pixabay

Активні варіанти

11. Сходіть на танці. Перед вами буде величезний вибір: чутливий вальс, колоритна полька, незабутня бачата та інші варіанти. Такий вечір точно запам’ятається.

12. Шопінг. О так, це прекрасний варіант для незабутнього побачення. Сходіть в торговий центр і купіть усе, що вам сподобається.

13. Фітнес. Попрацювати на тренажерах, пробігтися на доріжці, провести розтяжку – несподіваний варіант для хорошого вечора удвох. Усе можна завершити легкою вечерею.

14. Прогуляйтеся нічним містом. Вночі менше людей і значно більше спокою. Ви зможете побачити своє місто абсолютно по-новому.

15. Побачення на колесах. Орендуйте велосипед, придумайте власний маршрут та гайда активно відпочивати разом зі своїм коханим.

Спокійні варіанти для побачень / Фото Pixabay

Спокійні варіанти

16. Почитайте книгу. Закутайтеся у плед, комфортно вмістіться і читайте разом улюблені історії.

17. Поїдьте за місто. Спробуйте на день-два полишити звичний ритм життя і відправитися на природу, де можна просто відпочити і ні про що не думати.

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18. Покатайтеся на конику. Це чудовий варіант розслабитися, подихати свіжим повітрям і просто відпочити. Зазвичай такі прогулянки відбуваються у місцях, де немає людей.

19. Організуйте вечір фільмів. Забудьте про усі турботи і просто подивіться з коханим кінострічки, які давно збиралися глянути.

20. Сходіть на дах і помилуйтеся зорями. Якщо хороша погода, немає хмаринок – ви побачите всю красу нашого неба.

Пізнавальні варіанти для побачень / Фото Pixabay

Пізнавальні варіанти

21. Сходіть на екскурсію. Ми живемо у місті і практично не знаємо його історію. Це чудова ідея, щоб познайомитися з ним ближче.

22. Скуштуйте щось нове. Сходіть у тематичний ресторан, де ніколи в житті не були. Скуштуйте нестандартну індійську, в’єтнамську чи навіть корейську кухню.

23. Станьте вченим на кілька годин. Спробуйте знайти в Інтернеті безпечні хімічні досліди, які можна самотужки провести вдома. Це реальний шанс відчути себе справжнім науковцем.

24. Зробіть авторський подарунок. Ви можете створити власні свічки, мило, цікаву композицію із паперу тощо. Усі рецепти знайдете у Мережі.

25. Проведіть вечір фокусів. Спробуйте повторити кілька магічних трюків, які важко одразу зрозуміти. Усі секрети ви знову-таки знайдете в Інтернеті.

Екстремальні варіанти для побачень / Фото Pixabay

Варіанти для справжніх екстремалів

26. Сходіть на скелелазіння. Це чудова можливість відчути себе справжнім альпіністом, який нічого не боїться.

27. Зіграйте у пейнтбол. Драйв, емоції, шалене бажання виграти – все це ви відчуєте, коли у ваших руках з’явиться пейнтбольний маркер.

28. Зробіть татуювання. Ви давно разом планували набити собі тату? То чого чекати? Сходіть разом із коханим у салон та здійсніть вашу мрію.

29. Змініть імідж. Погляньте на себе по-іншому. Зробіть разом нову зачіску, змініть колір волосся чи купіть одяг, який ніколи до цього не носили. Це буде незвична та спонтанна пригода, яку ви здійсните удвох.

30. Поїдьте світ за очі. Звісно, сьогодні не вийде спонтанно полетіти за кордон. Але Україна досі відкрита. Виберіть квитки до найближчого цікавого місця і вперед за новими враженнями.