Наконец-то пришла суббота. Откладывайте телефоны и проведите этот день вместе со своей второй половинкой. Мы собрали для вас 30 замечательных вариантов для незабываемого свидания.

Сохраните себе этот список от Life 24, чтобы всегда знать, как нестандартно провести время с любимым.

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Варианты для романтиков

1. Настоящая классика. Дождитесь вечера, отключите свои телефоны и забудьте обо всем мире. Возьмите бокал вина или чашку ароматного чая и поговорите с любимым обо всем. У нас часто столько дел, что не всегда находим достаточно времени для бесед с близким человеком.

2. Организуйте ваше первое свидание. Вспомните, как вы встретились, куда ходили, о чем разговаривали. Нет ничего милее, чем попробовать еще раз воспроизвести первое свидание. Настоящая буря эмоций и ощущение ностальгии вам гарантировано.

3. Устройте креативную фотосессию. Вы можете заказать услуги фотографа в студии или все сделать самостоятельно. Для этого нужно немного – смартфон с хорошей камерой или фотоаппарат, хорошее настроение и немного воображения.

4. Специальный ужин. Попробуйте вместе приготовить те блюда, которые вы никогда не делали. Это может быть французская, итальянская или даже китайская кухня. Отпразднуйте новый кулинарный шедевр бокалом вкусного вина.

5. Сходите на SPA-процедуры. Это просто чрезвычайное вариант для обоих – роскошная сауна, ароматические массажи, особый чай. Прекрасный отдых для тела и души.

Азартные варианты для свиданий / Фото Pixabay

Азартные варианты

6. Сыграйте в настольные игры. Можно выбрать даже пикантные варианты настолок. Life 24 делал подборку игр 18+, которые очень порадуют влюбленных.

7. Ночные игры. Арендуйте приставку и посоревнуйтесь между собой за звание лучшего геймера. Или объедините свои силы, чтобы противостоять виртуальным соперникам. Только осторожно – время за такими играми идет чрезвычайно быстро.

8. Сходите в антикафе. Это заведения, где вы платите только за пребывание, но не за услуги. Там сможете отдохнуть, повеселиться и познакомиться с интересными людьми.

9. Посетите квест. Вам дадут 60 минут, чтобы отгадать тайну, которую скрывает комната. Эти развлечения часто стилизованные под известные фильмы – «Гарри Поттер», «Пила», «Пираты Карибского моря» и др. Интересные задачи, незабываемый антураж и совершенно новые эмоции – это действительно захватывает.

10. Составьте пазл. Это могут быть картины с сотнями элементов или нестандартные 3D-виды.

Активные варианты для свиданий / Фото Pixabay

Активные варианты

11. Сходите на танцы. Перед вами будет огромный выбор: чувствительный вальс, невероятная полька, незабываемая бачата и другие варианты. Такой вечер точно запомнится.

12. Шопинг. О да, это прекрасный вариант для незабываемого свидания. Сходите в торговый центр и купите все, что вам понравится.

13. Фитнес. Поработать на тренажерах, пробежаться на дорожке, провести растяжку – неожиданный вариант для хорошего вечера вдвоем. Все можно завершить легким ужином.

14. Прогуляйтесь по ночному городу. Ночью меньше людей и значительно больше покоя. Вы сможете увидеть свой город совершенно по-новому.

15. Свидание на колесах. Арендуйте велосипед, придумайте собственный маршрут и пошли активно отдыхать вместе со своим возлюбленным.

Спокойные варианты для свиданий / Фото Pixabay

Спокойные варианты

16. Почитайте книгу. Закутайтесь вместе в плед и читайте любимые истории.

17. Поезжайте за город. Попробуйте на день-два оставить привычный ритм жизни и отправиться на природу, где можно просто отдохнуть и ни о чем не думать.

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18. Покатайтесь на лошади. Это отличный вариант расслабиться, подышать свежим воздухом и просто отдохнуть. Обычно такие прогулки происходят в местах, где нет людей.

19. Организуйте вечер фильмов. Забудьте обо всех заботах и просто включите с любимым фильмы, которые давно собирались посмотреть.

20. Сходите на крышу и полюбуйтесь звездами. Если хорошая погода, нет облаков – вы увидите всю красоту нашего неба.

Познавательные варианты для свиданий / Фото Pixabay

Познавательные варианты

21. Сходите на экскурсию. Мы живем в городе и практически не знаем его историю. Это отличная идея, чтобы познакомиться с ним поближе.

22. Попробуйте что-то новое. Сходите в тематический ресторан, где никогда в жизни не были. Попробуйте нестандартную индийскую, вьетнамскую или даже корейскую кухню.

23. Станьте ученым на несколько часов. Попробуйте найти в Интернете безопасные химические опыты, которые можно самостоятельно провести дома. Это реальный шанс почувствовать себя настоящим химиком.

24. Сделайте авторский подарок. Все рецепты найдете в Сети. Вы можете создать собственные свечи, мыло, интересную композицию из бумаги и тому подобное.

25. Проведите вечер фокусов. Попробуйте повторить несколько магических трюков, которые трудно сразу понять. Все секреты вы опять-таки найдете в Интернете.

Экстремальные варианты для свиданий / Фото Pixabay

Варианты для настоящих экстремалов

26. Сходите на скалолазание. Это прекрасная возможность почувствовать себя настоящим альпинистом, который ничего не боится.

27. Сыграйте в пейнтбол. Драйв, эмоции, безумное желание выиграть – все это вы почувствуете, когда в ваших руках появится пейнтбольный маркер.

28. Сделайте татуировки. Вы давно вместе планировали набить себе тату? Чего ждать? Сходите вместе с любимым в салон и осуществите вашу мечту.

29. Измените имидж. Посмотрите на себя по-другому. Сделайте вместе новую прическу, поменяйте цвет волос или купите одежду, которую никогда до этого не носили. Это будет необычное и спонтанное приключение, которое вы сделаете вдвоем.

30. Поезжайте куда глаза глядят. Конечно, сегодня не получится спонтанно улететь за границу. Но Украина до сих пор открыта. Выберите билеты в ближайшее интересное место и вперед за новыми впечатлениями.