Тривала та насичена цікавими подіями історія так чи інакше вплинула на вино та дала можливість стати йому таким, яким ми знаємо його сьогодні. Тож 24 канал зібрав цікаві факти про вино та вирішив привідкрити завісу і розповісти про дивовижні процеси, які допомагають творити цей продукт.

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Цікаві факти про вино