Продолжительная и насыщенная интересными событиями история так или иначе повлияла на вино и дала возможность стать ему таким, каким мы его знаем сегодня. 24 канал собрал интересные факты о вине и решил приоткрыть занавес и рассказать об удивительных процессах, которые помогают создавать этот продукт.
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Интересные факты о вине
- Из одной лозы можно изготовить всего 10 бутылок вина, содержащих 750 миллилитров, а именно, понадобится 440 – 660 виноградин.
- "С возрастом" у вина меняются не только вкусовые качества, но и цвет: красные вина становятся светлее и теряют насыщенность, а белые – темнее и глубже.
- Для изготовления пробок для игристых вин используют агломерат, из которого производится корпус. К нему впоследствии приклеивают натуральные пробковые диски. А получают они форму гриба после продолжительного контакта с вином.
- 50% натуральных винных пробок в мире производит Португалия – это около 340 000 тонн в год.
- История американского вина длится уже более 300 лет. Его в США производят в каждом штате.
- Для разных вин используются бокалы разных форм, которые должны подчеркивать характер вина и раскрывать его качества. Дизайн – это не только эстетическая составляющая, но вкусовая. К примеру, для дегустации и потребления красного вина используют большие по форме бокалы, чем для белого. Это для того, чтобы внутри было больше кислорода, способствующего аэрации вина и высвобождению ароматов.
- В истории вина были и трагические события, в частности причиной одного из таких стало маленькое корневое насекомое, филлоксера, которое в конце 1800-х годов завелось во французских виноградниках. Уже к началу 1900-х она уничтожила до 70% лоз.
- Австрия в 1985 году стала участницей масштабного винного скандала. Налоговые инспекторы обнаружили, что около 4,5 миллионов литров вина содержат антифриз. Раствор добавляли в напиток для более плотного и сладкого вкуса. В 1986 году власти ввели новые и более строгие винодельческие правила, чтобы предотвратить такое мошенничество.
- В винодельческих регионах часто используются для посадки виноградников холмы. Это связано с тем, что каждые 100 метров вверх температура падает на 0,6 градуса. Такое расположение на холмах в тёплых регионах замедляет созревание винограда и обуславливает его насыщение. Поэтому вкус и аромат плодов интенсивнее и ярче.