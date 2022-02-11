Продолжительная и насыщенная интересными событиями история так или иначе повлияла на вино и дала возможность стать ему таким, каким мы его знаем сегодня. 24 канал собрал интересные факты о вине и решил приоткрыть занавес и рассказать об удивительных процессах, которые помогают создавать этот продукт.

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Интересные факты о вине