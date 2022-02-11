340 тисяч тонн корків на рік, або що ви точно не знали про виробництва вина
11 лютого 2022 , 16:19Читать новость на русском
Історія вина почалась ще 8 тисяч років до нашої ери і триває досі. Винна індустрія постійно розвивається, з'являються нові й нові продукти, які вражають своїм багатством смаку.
Тривала та насичена цікавими подіями історія так чи інакше вплинула на вино та дала можливість стати йому таким, яким ми знаємо його сьогодні. Тож 24 канал зібрав цікаві факти про вино та вирішив привідкрити завісу і розповісти про дивовижні процеси, які допомагають творити цей продукт.
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Цікаві факти про вино
- З однієї лози можна виготовити лише 10 пляшок вина, вмістом 750 мілілітрів, а саме, знадобиться 440 – 660 виноградин.
- "З віком" у вина змінюються не лише смакові якості, але й колір: червоні вина стають світлішими і втрачають насиченість, а білі – темнішими і глибшими.
- Для виготовлення пробок для ігристих вин використовують агломерат, з якого виготовляють корпус. До нього згодом приклеюють натуральні коркові диски. А отримують вони форму гриба після тривалого контакту з вином.
- 50% натуральних винних корків у світі виготовляє Португалія – це близько 340 000 тонн на рік.
- Історія американського вина триває вже понад 300 років. Його у США виготовляють в кожному штаті.
- Для різних вин використовують бокали різних форм, які повинні підкреслювати характер вина та розкривати його якості. Дизайн – це не лише естетична складова, але й смакова. Наприклад, для дегустації та споживання червоного вина використовують більші за формою бокали, ніж для білого. Це для того, аби всередині було більше кисню, який сприяє аерації вина та вивільненню ароматів.
- В історії вина були і трагічні події, зокрема причиною однієї з таких стала маленька коренева комаха, філоксера, яка наприкінці 1800-х років завелась у французьких виноградниках. Вже до початку 1900-х вона знищила до 70% лоз.
- Австрія у 1985 році стала учасницею масштабного винного скандалу. Податкові інспектори виявили, що близько 4,5 мільйона літрів вина містять антифриз. Розчин додавали у напій для більш щільного та солодкого смаку. У 1986 році влада ввела нові та суворіші виноробні правила, аби запобігти надалі такому шахрайству.
- У виноробних регіонах часто використовують для посадки виноградників пагорби. Це пов'язано з тим, що кожні 100 метрів вгору температура падає на 0,6 градуса. Таке розташування на пагорбах у теплих регіонах уповільнює дозрівання винограду і зумовлює його насичення. Тому смак та аромат плодів більш інтенсивний та яскравий.