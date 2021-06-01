35-річну маму постійно плутають з її дочкою: вона дуже молодо виглядає

Здається, американка Кет Зої Кларк знайшла секрет вічної молодості. Молода мама виглядає як студентка: люди не вірять, що їй всього лиш 35 років.

Через таку несподівану зовнішність Кет потрапляє в багато нестандартних ситуацій: продавці завжди просять паспорт, коли вона купує алкоголь. А люди зазвичай думають, що 35-річна Кет та її 18-річна дочка Латіша – сестри.

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З нею регулярно намагаються знайомитися ровесники її дочки. Але Кет цілком нормально це сприймає. Їй навіть це подобається.

Я звикла до постійної уваги від хлопців, але в мене є чоловік Джонатан. Крім того, я ще маю десятирічну дочку. Дуже люблю говорити, скільки мені років. Одного разу (на батьківських зборах – Life 24) мене навіть спитали, де моя мама. Вони сприйняли мене за школярку, – розповідає американка.

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Кет пояснила, як їй вдається виглядати настільки ефектно. Звісно, вона регулярно займається спортом та здорово харчується. Але, на її думку, є ще одна важлива річ!

"Я стараюся не розчаровуватися через дрібниці, уникаю стресу та живу це життя по максимуму. Звісно, мені допомагають спорт та здорове харчування, але я вважаю, що головне – це твоє ставлення до всього, що відбувається", – пояснює жінка.

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Кет Зої Кларк активно веде свої сторінки в інстаграмі та тіктоці. Вона допомагає людям схуднути та тримати себе у формі.