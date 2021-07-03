4 поширені помилки, які ви допускаєте на домашніх тренуваннях: застерігає тренер

Тренування вдома можуть бути такими ж ефективними, як і заняття у спортивному залі. Головне – знати правильну техніку виконання, аби не нашкодити самому собі. Найпростіші й найпопулярніші вправи вдома – це присідання та планка. Проте з ними якраз і потрібно бути особливо обережним.

Не дивно, що більшість обирає для легких домашніх тренувань саме присідати та стояти у планці. Ці вправи не вимагають спеціального обладнання чи багато простору. Здається, що їх дуже просто виконувати. Але за словами тренера фітнес-клубу Goodlife Health Clubs Люка Маріно саме з цими вправами дуже легко отримати травми.

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Тренер розповів, які помилки зазвичай допускають новачки, присідаючи та стаючи у планку, та як цього можна уникнути. Запам'ятовуйте на майбутнє!

Присідання

Присідання завжди подаються як найпростіший спосіб зробити собі красиві сідниці. Щоб не зашкодити колінам, техніка виконання у цій вправі повинна бути дуже точна. Ось 2 поширені помилки:

Коли коліна занадто завертають всередину (у літеру Х), що здійснює додатковий тиск на них.

Коли коліна виводять занадто сильно вперед, за носки.

Помилки при присіданнях / Скриншот з відео Nine

Як виправити

Ноги повинні стояти на ширині плечей, вам має бути зручно. Слідкуйте, щоб коліна дивились чітко вперед, у напрямку носків, а не всередину чи занадто вбік.

Правильне положення колін при присіданні / Скриншот з відео Nine

Опускаючись, відводьте таз назад, ніби ви сідаєте на стілець. Тримайте спину прямо і слідкуйте, щоб коліна згинались під кутом у 90 градусів. Не відривайте п'ятки від підлоги, можна трохи задерти носки стопи.

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Правильне положення колін при присіданні / Скриншот з відео Nine

Планка

Це теж доволі популярна вправа, які зі сторони здається надто простою. І тут є деякі нюанси та помилки, які роблять її травматичною:

Коли стегна опускають занадто низько.

Коли голову опускають нижче за плечей і дивляться в підлогу.

Поширені помилки при виконанні вправи "планка" / Скриншот з відео Nine

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Як виправити

У правильному положенні ваші плечі, стегна та коліна повинні утворювати рівну, наскільки це можливо, лінію хребта. Вага рівно розподіляється на лікті, передпліччя та ноги. Тренер радить міцно зафіксувати м'язи кору, підтягнувши пупок до хребта, і тримати спину прямо, ніби зверху стоїть склянка води.

Правильне положення при виконанні планки / Скриншот з відео Nine