4 ошибки, которые вы допускаете на домашних тренировках: предупреждает тренер

Тренировка дома могут быть такими же эффективными, как и занятия в спортивном зале. Главное – знать правильную технику выполнения, чтобы не навредить самому себе. Самые простые и популярные упражнения дома – это приседания и планка. Однако с ними как раз и нужно быть особенно осторожным.

Неудивительно, что большинство выбирает для легких домашних тренировок именно приседать и стоять в планке. Эти упражнения не требуют специального оборудования много пространства. Кажется, что их очень просто выполнять. Но по словам тренера фитнес-клуба Goodlife Health Clubs Люка Марино именно с этими упражнениями очень легко получить травмы.

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Тренер рассказал, какие ошибки обычно допускают новички, приседая и становясь в планку, и как этого можно избежать. Запоминайте на будущее!

Приседания

Приседания всегда подаются как самый простой способ сделать себе красивые ягодицы. Чтобы не навредить коленям, техника исполнения в этом упражнении должна быть очень точная. Вот 2 распространенные ошибки:

Когда колени слишком заворачивают внутрь (в букву Х), что осуществляет дополнительное давление на них.

Когда колени выводят слишком сильно вперед, за носки.

Ошибки при приседаниях / Скриншот с видео Nine

Как исправить

Ноги должны стоять на ширине плеч, вам должно быть удобно. Следите, чтобы колени смотрели четко вперед, по направлению носков, а не внутрь или слишком сторону.

Правильное положение коленей при приседании / Скриншот с видео Nine

Опускаясь, отводите таз назад, как будто вы садитесь на стул. Держите спину прямо и следите, чтобы колени сгибались под углом в 90 градусов. Не отрывайте пятки от пола, можно немного задрать носки стопы.

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Правильное положение коленей при приседании / Скриншот с видео Nine

Планка

Это тоже довольно популярное упражнение, которые со стороны кажется слишком простым. И здесь есть некоторые нюансы, которые делают планку травмоопасной:

Когда бедра опускают слишком низко.

Когда голову опускают ниже плеч и смотрят в пол.

Распространенные ошибки при выполнении упражнения "планка" / Скриншот с видео Nine

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Как исправить

В правильном положении ваши плечи, бедра и колени должны образовывать ровную, насколько это возможно, линию позвоночника. Вес должен в равной мере распределяется на локти, предплечья и ноги. Тренер советует крепко зафиксировать мышцы кора, подтянув пупок к позвоночнику, и держать спину прямо, будто сверху стоит стакан воды.

Правильное положение при выполнении планки / Скриншот с видео Nine