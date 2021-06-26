25 лет назад Такисима Мика была обычной домохозяйкой. Она не интересовалась тренажерным залом, даже не делала зарядку, и имела лишний вес – носила размер одежды вдвое больше, чем сейчас. Однако в 65 лет ее жизнь в корне изменилось.
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Именно тогда ее муж обратил внимание, что жена в плохой физической форме. Этот комментарий сразу открыл глаза Такисиме: "Я упорно не признавала, что у меня лишние килограммы. Однако после комментария моего мужа я решила заняться собой", – вспоминает женщина
Женщина начала заниматься в зале только в 65 лет / Фото Yamamoto Raita
Она записалась в тренажерный зал и результат не заставил себя ждать: за следующие 5 лет женщина похудела на 15 килограммов. Хоть цель и была достигнута, однако Такисима не остановилась.
К тому времени она уже так полюбила физические упражнения, что продолжила регулярно тренироваться:
Я занималась фитнесом лишь потому, что хотела похудеть. Но потом я решила, что хочу красивые ягодицы, широкие плечи и узкую талию, затем – преподавать уроки аэробики. Я даже не мечтала, что моя жизнь сложится так,
– признается Такисима
В 70 лет женщина похудела на 15 килограммов / Фото Yamamoto Raita
Такое фанатичное желание заниматься заметил тренер одного из тренажерных залов, где она занималась, Накасава Томохару. В их зал она пришла в 79 и через 8 лет стала настоящим экспертом в своем деле. Поэтому мужчина предложил ей стать их инструктором – и так в возрасте 87 лет Такисима Мика стала самым старшим фитнес-инструктором в Японии :
Чем больше я работал с ней, тем больше чувствовал, что она напрасно тратит время как ученица. Поэтому я почти заставил ее взять на себя роль инструктора по фитнесу. Она сначала не хотела, но ее достижения превзошли наши ожидания,
– рассказывает Накасава Томохару
Онлайн-тренировки под руководством 90-летнего фитнес-тренера / Фото Yamamoto Raita
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Как проходит ее день
Несмотря на карантин, Такисима Мика не забывала тренироваться дома. Вот как выглядит обычно ее распорядок дня:
- ложится спать около 23:00
- просыпается в 3 утра, ведь ей хватает 4 часов для сна
- идет на прогулку: 3 километра бега и километр ходьбы
- готовит сытный сбалансированный завтрак
- делает легкую растяжку, занимается домашними делами, смотрит телевизор
- обедает легкой пищей
- идет на интенсивную тренировку
- сытно ужинает с бокалом вина
- перед сном делает легкие упражнения и учит английский язык