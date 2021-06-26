25 років тому Такісіма Міка була звичайною домогосподаркою. Вона не цікавилась тренажерним залом, навіть не робила зарядку, та мала зайву вагу – носила розмір одяг вдвічі більший, ніж зараз. Проте у 65 років її життя докорінно змінилося.

Читайте також Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували

Саме тоді її чоловік звернув увагу, що дружина у поганій фізичній формі. Цей коментар відразу відкрив очі Такісімі: "Я вперто не визнавала, що маю зайві кілограми. Однак після коментаря мого чоловіка я вирішила приєднатися до спортзалу", – згадує жінка

Жінка почала займатись в залі лише у 65 років / Фото Yamamoto Raita

Вона записалась до тренажерного залу і результат не змусив себе чекати: за наступні 5 років жінка схудла на 15 кілограмів. Хоч ціль і була досягнута, проте Такісіма не зупинилась.

До того часу вона вже так полюбила фізичні вправи, що просто не могла це покинути – і продовжила регулярно тренуватись і надалі:

Я займалася фітнесом лише тому, що хотів схуднути. Але потім я вирішив, що хочу мати гарні сідниці, широкі плечі та вузьку талію, згодом – викладати уроки аеробіки. Я навіть не мріяла, що моє життя складеться так,

– зізнається Такісіма

У 70 років жінка схудла на 15 кілограмів / Фото Yamamoto Raita

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Таке фанатичне бажання займатись помітив тренер одного із тренажерних залів, де вона займалась, Накасава Томохару. До їх залу вона прийшла у 79 і за 8 років стала справжньою експерткою у своїй справі. Тож чоловік запропонував їй стати їх інструктором – і так у віці 87 років Такісіма Міка стала найстаршою фітнес-інструкторкою в Японії:

Чим більше я працював із нею, тим більше відчував, що вона марно витрачає час як учениця. Тому я майже змусив її взяти на себе роль інструктора з фітнесу. Вона спочатку не хотіла, але її досягнення перевершили наші очікування,

– розповідає Накасава Томохару

Онлайн-тренування під керівництвом 90-річної фітнес-тренерки / Фото Yamamoto Raita

До теми У 42 виглядає на 18: фанати не вірять, що у тіктокерки є дорослий син

Як проходить її день

Попри карантинні обмеження, Такісіма Міка, не забувала тренуватись вдома. Ось як виглядає зазвичай її розпорядок дня: