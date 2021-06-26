25 років тому Такісіма Міка була звичайною домогосподаркою. Вона не цікавилась тренажерним залом, навіть не робила зарядку, та мала зайву вагу – носила розмір одяг вдвічі більший, ніж зараз. Проте у 65 років її життя докорінно змінилося.
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Саме тоді її чоловік звернув увагу, що дружина у поганій фізичній формі. Цей коментар відразу відкрив очі Такісімі: "Я вперто не визнавала, що маю зайві кілограми. Однак після коментаря мого чоловіка я вирішила приєднатися до спортзалу", – згадує жінка
Жінка почала займатись в залі лише у 65 років / Фото Yamamoto Raita
Вона записалась до тренажерного залу і результат не змусив себе чекати: за наступні 5 років жінка схудла на 15 кілограмів. Хоч ціль і була досягнута, проте Такісіма не зупинилась.
До того часу вона вже так полюбила фізичні вправи, що просто не могла це покинути – і продовжила регулярно тренуватись і надалі:
Я займалася фітнесом лише тому, що хотів схуднути. Але потім я вирішив, що хочу мати гарні сідниці, широкі плечі та вузьку талію, згодом – викладати уроки аеробіки. Я навіть не мріяла, що моє життя складеться так,
– зізнається Такісіма
У 70 років жінка схудла на 15 кілограмів / Фото Yamamoto Raita
Таке фанатичне бажання займатись помітив тренер одного із тренажерних залів, де вона займалась, Накасава Томохару. До їх залу вона прийшла у 79 і за 8 років стала справжньою експерткою у своїй справі. Тож чоловік запропонував їй стати їх інструктором – і так у віці 87 років Такісіма Міка стала найстаршою фітнес-інструкторкою в Японії:
Чим більше я працював із нею, тим більше відчував, що вона марно витрачає час як учениця. Тому я майже змусив її взяти на себе роль інструктора з фітнесу. Вона спочатку не хотіла, але її досягнення перевершили наші очікування,
– розповідає Накасава Томохару
Онлайн-тренування під керівництвом 90-річної фітнес-тренерки / Фото Yamamoto Raita
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Як проходить її день
Попри карантинні обмеження, Такісіма Міка, не забувала тренуватись вдома. Ось як виглядає зазвичай її розпорядок дня:
- лягає спати близько 23:00
- прокидається о 3 ранку, адже їй вистачає 4 години для сну
- йде на прогулянку: 3 кілометри бігу і кілометр ходьби
- готує ситний збалансований сніданок
- робить легку розтяжку, займається хатніми справами, дивиться телевізор
- обідає легкою стравою
- йде на інтенсивне тренування
- ситно вечеряє з келихом вина
- перед сном займається легкими фітнес-вправами та вчить англійську мову