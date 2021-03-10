Американка Джолін Діаз удвічі старша за свою доньку, проте їх часто називають сестрами. А все через те, що жінка у свої 44 роки виглядає просто приголомшливо.

Вчительку початкових класів Джолін Діаз та її доньку Мелані важко відрізнити, адже вони схожі як дві краплі води попри різницю у віці 23 роки. Незнайомі люди часто дивуються, коли дізнаються, що Джолін та Мелані – не сестри. А матері-одиначці постійно доводить ловити на собі захоплені погляди ровесників її доньки.

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Жінка переконує, що доньку увага хлопців до матері ні трохи не ображає, адже у них дуже близькі стосунки і вона з самого народження звикла до того, що її мати – молода красуня.

Різниця у віці не заважає матері та доньці бути кращими подругами і багато часу проводити разом: вони із задоволенням разом ходять на шопінг, подорожують і навіть тренуються. А іноді вони просто валяються на дивані та розмовляють про своє. Проте Джолін наголошує, що вона ніколи не переходила межу і залишалась для своєї доньки мамою:

Ми з Мелані ніколи не ходили в клуби чи на вечірки разом. І не думаю, що ми будемо робити це будь-коли. Я краще вип'ю чашку чаю і подивлюся фільм вдома,

– каже жінка

У чому секрет

Джолін розповіла, що усе зводиться до піклування про себе. З самого дитинства вона брала приклад зі своєї матері та навчилась регулярно доглядати за собою.

Я почала доглядати за своєю шкірою в молодому віці, приблизно в 12-13 років. Моя мама купувала Мері Кей (косметику), і я потай використовувала її засоби по догляду за шкірою,

– сміється жінка

Як жителька сонячної Каліфорнії, вона радить не нехтувати хорошим сонцезахисним кремом. Сама вона наносить захист для шкіри щодня, навіть у похмуру погоду та дощові дні.

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У жінки також є кілька інших правил, які допомагають їй у 44 виглядати на 20 років:

вести активний спосіб життя, дотримуватись режиму

повноцінно збалансовано харчуватись

не перепрацьовувати і багато відпочивати

не зловживати алкоголем

Жінці зовсім не лінь слідувати усім цим правилам та витрачати кошти на засоби догляду, адже хороша, сяюча шкіра надає їй впевненості у будь-які ситуації. Її донька Мелані, як і Джолін свого часу, бере приклад зі своєї красуні-матері та вчиться любити себе і слідкувати за своїм здоров'ям.