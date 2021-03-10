Американка Джолин Диаз вдвое старше своей дочери, однако их часто называют сестрами. А все потому, что женщина в свои 44 года выглядит просто потрясающе.

Учительницу начальных классов Джолин Диаз и ее дочь Мелани трудно отличить, ведь они похожи как две капли воды несмотря на разницу в возрасте 23 года. Незнакомые люди часто удивляются, когда узнают, что Джолин и Мелани – не сестры. А матери-одиночке постоянно приходится ловить на себе восхищенные взгляды ровесников ее дочери.

Читайте также: Женщина похудела на 66 килограмм, чтобы отомстить парню: как она сейчас выглядит

Женщина утверждает, что дочь внимание парней к матери ничуть не обижает, ведь у них очень близкие отношения, и она с самого рождения привыкла к тому, что ее мама – молодая красавица.

Разница в возрасте не мешает матери и дочери быть лучшими подругами и много времени проводить вместе: они с удовольствием вместе ходят на шопинг, путешествуют и даже тренируются. А иногда просто валяются на диване и говорят о своем. Однако Джолин подчеркивает, что она никогда не переходила границу и оставалась для своей дочери мамой:

Мы с Мелани никогда не ходили в клубы или на вечеринки вместе. И не думаю, что мы будем делать это когда-либо. Я лучше выпью чашку чая и посмотрю фильм дома,

– говорит женщина

В чем секрет

Джолин рассказала, что все сводится к заботе о себе. С самого детства она брала пример со своей матери и научилась регулярно ухаживать за собой.

Я начала ухаживать за своей кожей в молодом возрасте, примерно в 12-13 лет. Моя мама покупала Мэри Кэй (косметику), и я втайне использовала ее средства по уходу за кожей,

– смеется женщина

Как жительница солнечной Калифорнии, она советует не пренебрегать хорошим солнцезащитным кремом. Сама она наносит защиту для кожи ежедневно, даже в пасмурную погоду и дождливые дни.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

У женщины также есть несколько других правил, которые помогают ей в 44 выглядеть на 20 лет:

вести активный образ жизни, соблюдать режим

полноценно сбалансировано питаться

не перетруждаться и много отдыхать

не злоупотреблять алкоголем

Женщине совсем не лень следовать всем этим правилам и тратить деньги на средства ухода, ведь хорошая, сияющая кожа придает ей уверенности в любые ситуации. Ее дочь Мелани, как и Джолин свое время, берет пример со своей красавицы-матери и учится любить себя и следить за своим здоровьем.