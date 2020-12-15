Побачення наосліп – це завжди лотерея з елементами загадки, незручностей та курйозних моментів. У житті на такі авантюрні зустрічі наважуються далеко не всі. А у фільмах такі побачення призводять до неймовірних романтичних пригод.

Журналісти Life24 згадали фільми, герої яких наважились на такий відчайдушний крок та спробували себе у побаченнях наосліп. Чим для них це закінчилось ви можете дізнатись, подивившись фільми з нашої добірки.

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Змішані (2014)

Чудова романтична комедія про зародження нової родини та їх пригоди в Африці/ Кадр з фільму

У головних ролях: Адам Сендлер, Дрю Беррімор, Белла Торн

Про що фільм: у цих двох побачення наосліп відразу виявилось катастрофічним, попри те, що вони мають дещо спільне: обоє самостійно виховують дітей. Після провального побачення вони мріють більше ніколи не бачити один одного. Проте однакові путівки на сафарі в Африці знову зведуть їх разом у одному готельному номері. Цікаво, чи знайдуть вони спільну мову?

Бойфренд з майбутнього (2013)

В цьому фільмі фантастичний сюжет поєднується з нестандартною історією кохання/ Кадр з фільму

У головних ролях: Донал Глісон, Рейчел МакАдамс, Білл Найі

Про що фільм: 21-річний Тім на свій День народження дізнається, що успадкував від батька дивовижний дар переміщення у часі. Він використовує його, щоб знайти своє кохання і знайомиться з дівчиною його мрії на побаченнях наосліп. Вони живуть разом, і все у їх стосунках прекрасно...адже Тім повертається у часі щоразу, коли між ними відбувається сварка. Скоро він дізнається, що такі дії мають наслідки. Чи витримають стосунки закоханих такі випробування?

Побачення наосліп (2006)

Цей фільм точно підніме вам настрій/ Кадр з фільму

У головних ролях: Кріс Пайн, Едді Кей Томас, Анджали Джай

Про що фільм: мила романтична комедія розповідає нам про харизматичного та веселого хлопця, у якого чудові друзі, багато захоплень та великі мрії. Одна проблема: він майже нічого не бачить. Друзі постійно влаштовують йому побачення наосліп, які закінчуються невдачами. Проте одного разу у клініці, де Ден збирається лікувати зір, він зустрічає заручену медсестру, в якому відразу ж закохується. Чим закінчиться таке побачення наосліп?

Обіцяти – не означає одружуватися (2008)

Кіно з таким зірковим складом буде чудовим варіантом на вечір/ Кадр з фільму

У головних ролях: Бен Аффлек, Дженніфер Еністон, Дженніфер Коннеллі, Бредлі Купер, Скарлетт Йоханссон

Про що фільм: у цьому відомому фільмі переплелись долі декількох хлопців та дівчат із Балтимора. Кожен з них намагається справитись з труднощами в особистому житті: від складного рішення одружитись до кумедних побачень наосліп. Зрештою, їх стосунки такі ж складні та багатогранні, як стосунки звичайних людей у житті. Чи вирішать вони усі свої проблеми і будуть наприкінці щасливі?

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Опівнічний поцілунок (2007)

Це бюджетне кіно, яке дуже припало до душі глядачам/ Кадр з фільму

У головних ролях: Скут МакНери, Сара Сіммондс, Брайан МакГуайр, Кетлін Луонго, Роберт Мерфі,

Про що фільм: Вілсон у 29 років вперше приїхав у Лос-Анджелес, після того, як прожив найгірший рік у своєму житті. Все, чого він хоче – це закритись від усього світу та стерти зі своєї пам'яті спогади про останні 12 місяців. Проте у його друга інші плани: він вмовляє хлопця сходити на побачення наосліп. Так у його житті з'являється норовлива Вівіан та шанс на щасливе життя. Чи вдасться дівчині повернути Вілсону віру у краще?