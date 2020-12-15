Свидание вслепую - это всегда лотерея с элементами загадки, неловкостей и курьезных моментов. В жизни на такие авантюрные встречи решаются далеко не все. А в фильмах такие свидания приводят к невероятным романтическим приключениям.

Журналисты Life24 вспомнили фильмы, герои которых решились на такой отчаянный шаг и попробовали себя в свиданиях вслепую. Чем для них это закончилось вы можете узнать, посмотрев фильмы из нашей подборки.

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Смешанные (2014)

Замечательная романтическая комедия о зарождении новой семьи и их приключениях в Африке / Кадр из фильма

В главных ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Белла Торн

О чем фильм: для этих двух свидание вслепую сразу оказалось катастрофическим, несмотря на то, что у них есть нечто общее: оба самостоятельно воспитывают детей. После провального свидания они мечтают больше никогда не видеть друг друга. Но одинаковые путевки на сафари в Африке снова сведут их вместе в одном гостиничном номере. Интересно, найдут ли они общий язык?

Бойфренд из будущего (2013)

В этом фильме фантастический сюжет сочетается с нестандартной историей любви / Кадр из фильма

В главных ролях: Донал Глисон, Рэйчел МакАдамс, Билл Найи

О чем фильм: 21-летний Тим на свой День рождения узнает, что унаследовал от отца удивительный дар перемещения во времени. Он использует его, чтобы найти свою любовь и знакомится с девушкой его мечты на свиданиях вслепую. Они живут вместе, и все в их отношениях прекрасно ... ведь Тим возвращается во времени каждый раз, когда между ними происходит ссора. Скоро он узнает, что такие действия имеют последствия. Выдержат ли отношения влюбленных такие испытания?

Свидание вслепую (2006)

Этот фильм точно поднимет вам настроение / Кадр из фильма

В главных ролях: Крис Пайн, Эдди Кэй Томас, Анджали Джай

О чем фильм: милая романтическая комедия рассказывает нам о харизматичном и веселом парне, у которого замечательные друзья, много увлечений и большие мечты. Одна проблема: он почти ничего не видит. Друзья постоянно устраивают ему свидания вслепую, которые заканчиваются неудачами. Но однажды в клинике, где Дэн собирается лечить зрение, он встречает обрученную медсестру, в которую сразу же влюбляется. Чем закончится такое свидание вслепую?

Обещать – не значит жениться (2008)

Кино с таким звездным составом будет отличным вариантом на вечер / Кадр из фильма

В главных ролях: Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Дженнифер Коннелли, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон

О чем фильм: в этой известной картине переплелись судьбы нескольких ребят из Балтимора. Каждый из пытается справиться с трудностями в личной жизни: от сложного решения жениться до забавных свиданий вслепую. В конце концов, их отношения такие же сложные и многогранные, как отношения обычных людей в жизни. Решат ли они все свои проблемы и будут ли в конце счастливы?

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Полночный поцелуй (2007)

Это бюджетное кино, которое очень пришлось по душе зрителям / Кадр из фильма

В главных ролях: Скут Мак-Нэри, Сара Симмондс, Брайан МакГуайр, Кэтлин Луонго, Роберт Мерфи,

О чем фильм: Уилсон в 29 лет впервые приехал в Лос-Анджелес, после того как прожил худший год в своей жизни. Все, чего он хочет – это закрыться от всего мира и стереть из своей памяти воспоминания о последних 12 месяцах. Однако у его друга другие планы: он уговаривает парня сходить на свидание вслепую. Так в его жизни появляется своенравная Вивиан и шанс на счастливую жизнь. Удастся ли девушке вернуть Уилсону веру в лучшее?