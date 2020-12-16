Королевою новорічних свят досі залишається традиційна ялинка. Проте спробуйте поекспериментувати та обрати замість неї кімнатну рослину в горщику – таке деревце не опиниться на смітнику відразу після свят, а ще довго буде милувати ваше око вдома.

Журналісти Life24 підібрали для вас кілька альтернатив, які замінять вам звичайну ялинку у святкові дні.

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Розмарин

Це не тільки усім відома спеція середземноморської кухні – його ще вирощують у горщиках. Він має витягнуту пишну крону, а дрібні листочки розмарину нагадують хвойні голки. Ідеальний, хоч і незвичний претендент на ваше різдвяне дерево цього року. Головна родзинка розмарину у його запаху: солодкуватий, пряний, він так і нагадує про свято. А його гілочки можна використовувати як елементи декору в домі.

Як доглядати: ця рослина любить помірний полив та не терпить перепадів температури. Посадіть його у просторий горщик та поставте у світле місце – так він буде добре рости.

Розмарин нагадує хвойне дерево/ Фото domrastenia

Ялівець

Це одна із найпопулярніших кімнатних рослин, яку використовують у якості різдвяного дерева. У нього приємний хвойний аромат та красива витягнута форма крони з темно-зеленими гілочками. Прикрасите його невеликими однотонними іграшками – і ялівець точно створить святкову атмосферу у вашій оселі.

Як доглядати: це зовсім невибаглива рослина. Достатнього його лише час від часу поливати та тримати подалі від прямих сонячних променів.

Ялівець часто вирощують вдома через його невибагливість/ Фото heroine

Араукарія

Ця пишна рослина зовсім не гірша на звичну нам ялинку. Вона така ж ефектна, має сильний хвойних аромат і у кімнатних умовах може виростати до 1,5 метра у висоту. До того ж на відміну від більшості хвойних, араукарія дуже добре переносить теплий клімат, тому її без проблем можна вирощувати вдома.

Як доглядати: їй потрібна постійна волога, тому постарайтесь регулярно оприскувати її водою. А ще – не варто часто переміщати араукарію з одного місця на інше, вона може погано на це відреагувати.

Пишна та ефектна араукарія стане гідною заміною ялинці/ Фото botanichka

Соланум

А цю рослину вам навіть прикрашати не доведеться. Соланум вже всипаний яскравими помаранчевими та червоними плодами, які виділяються на фоні темно-зеленого листя. Таке деревце буде виглядати святково і без будь-яких новорічних іграшок. Він невеличкий за розміром, тому не займатиме багато місця, а його ягодами ви зможете милуватись усю зиму.

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Як доглядати: соланум не любить перебування на сонці, тому варто тримати його у прохолодному темному місці і поливати раз на тиждень.

Яскраві плоди соланума нагадують ялинкові іграшки/ Фото rastenievod

Пуансетія

Цю червону красуню у багатьох країнах вважають символом Різдва, адже вона квітне саме у цей період. Через це її ще називають "різдвяною зіркою". Хоч це не хвойне дерево, проте, як і соланум, вона не вимагає додаткових прикрас – буде яскравим червоним акцентом у вашому інтер'єрі чи центральним декоративним елементом на святковому столі.

Як доглядати: тримайте її на світлому підвіконні та поливайте раз на тиждень, адже ця рослина не любить багато вологи. Також зважайте на те, що пуансетія погано переносить перепади температури.

Її червоні квіти виглядають по-справжньому святково/ Фото forumdach