Новорічна ялинка – це беззаперечний символ свята, домашнього затишку та хорошого настрою. Проте щороку виникає безліч суперечок: придбати живу ялинку чи штучну? Відома блогерка Наталі Литвин вважає, що це дуже спірне питання з точки зору екології.

Здавалось би, штучна ялинка – це ідеальний варіант! Вона не буде осипатись, її легко привезти додому та встановити, вона прослужить довгі роки і найголовніше – не потрібно рубати цілу живу ялинку заради святкування раз на рік. Тобто, штучні ялинки – це зручно у використанні і без шкоди для екології? З ними далеко не все так просто, стверджує на своїй сторінці в інстаграмі блогерка Наталі Литвин.

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Що не так зі штучними ялинками?

Найголовніший арумент при виборі штучної ялинки – не потрібно зрубувати живі дерева, тому це більш екологічно. Проте навіть якщо купити один раз на 10 років штучну ялинку, а не використовувати щороку живе дерево, це не зменшує шкідливий вплив людини на природу.

Проблеми починаються вже на етапі виробництва : щоб зробити штучну ялинку, використовують набагато більше невідновлювальних ресурсів, ніж при вирощування живого дерева.

починаються вже : щоб зробити штучну ялинку, використовують набагато більше невідновлювальних ресурсів, ніж при вирощування живого дерева. Часто їх виробляють з пластику, що містить хлор. Такий пластик не піддається переробці. І навіть якщо ялинку виготовили з безпечнішого поліетилену, він все рівно може містити токсичні барвники або клей. Це також наносить шкоду навколишньому середовищу як під час виробництва, так і під час утилізації.

Штучна ялинка виглядає не гірше за справжню, проте шкоди від неї може бути більше/ Фото Amazon

Існує і ще одна, на перший погляд, неочевидна проблема. Вирощування ялинок у спеціальних лісових господарствах створює робочі місця для українців . Тоді як штучні ялинки переважно виробляють у Китаї, а для українців від цього жодної користі.

у спеціальних лісових господарствах . Тоді як штучні ялинки переважно виробляють у Китаї, а для українців від цього жодної користі. Після новорічних свят, коли ялинки опиняються на смітниках, жива ялинка спокійно розкладається, а штучна ще сотні років буде лежати на звалищі, забруднюючи грунт та воду.

Найекологічніший варіант, звісно, відмовитися від ялинки, проявити свої креативні ідеї і використати для прикрашання оселі, наприклад, книжки, дерев'яні палиці, гірлянду будь-що, – радить Наталі Литвин.

Проте багатьом такий варіант не сподобається.

То що обрати?

Ви хочете мати справжню ялинку вдома? Не купуйте живе дерево на стихійному ринку без будь-яких документів та чипування. Краще знайдіть собі новорічну красуню від українського лісового господарства, де її спеціально для цього виростили та сертифікували.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Якщо ж ви все-таки прихильник штучних ялинок, то обирайте українського виробника та звертайте увагу на матеріал, з якого вона вироблена. А коли вже маєте штучну ялинку вдома – не купуйте нову якомого довше!