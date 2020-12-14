Жива чи штучна: блогерка Наталі Литвин порадила, яку новорічну ялинку обрати
Новорічна ялинка – це беззаперечний символ свята, домашнього затишку та хорошого настрою. Проте щороку виникає безліч суперечок: придбати живу ялинку чи штучну? Відома блогерка Наталі Литвин вважає, що це дуже спірне питання з точки зору екології.
Здавалось би, штучна ялинка – це ідеальний варіант! Вона не буде осипатись, її легко привезти додому та встановити, вона прослужить довгі роки і найголовніше – не потрібно рубати цілу живу ялинку заради святкування раз на рік. Тобто, штучні ялинки – це зручно у використанні і без шкоди для екології? З ними далеко не все так просто, стверджує на своїй сторінці в інстаграмі блогерка Наталі Литвин.
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Що не так зі штучними ялинками?
Найголовніший арумент при виборі штучної ялинки – не потрібно зрубувати живі дерева, тому це більш екологічно. Проте навіть якщо купити один раз на 10 років штучну ялинку, а не використовувати щороку живе дерево, це не зменшує шкідливий вплив людини на природу.
- Проблеми починаються вже на етапі виробництва: щоб зробити штучну ялинку, використовують набагато більше невідновлювальних ресурсів, ніж при вирощування живого дерева.
- Часто їх виробляють з пластику, що містить хлор. Такий пластик не піддається переробці. І навіть якщо ялинку виготовили з безпечнішого поліетилену, він все рівно може містити токсичні барвники або клей. Це також наносить шкоду навколишньому середовищу як під час виробництва, так і під час утилізації.
Штучна ялинка виглядає не гірше за справжню, проте шкоди від неї може бути більше/ Фото Amazon
- Існує і ще одна, на перший погляд, неочевидна проблема. Вирощування ялинок у спеціальних лісових господарствах створює робочі місця для українців. Тоді як штучні ялинки переважно виробляють у Китаї, а для українців від цього жодної користі.
- Після новорічних свят, коли ялинки опиняються на смітниках, жива ялинка спокійно розкладається, а штучна ще сотні років буде лежати на звалищі, забруднюючи грунт та воду.
Найекологічніший варіант, звісно, відмовитися від ялинки, проявити свої креативні ідеї і використати для прикрашання оселі, наприклад, книжки, дерев'яні палиці, гірлянду будь-що, – радить Наталі Литвин.
Проте багатьом такий варіант не сподобається.
То що обрати?
Ви хочете мати справжню ялинку вдома? Не купуйте живе дерево на стихійному ринку без будь-яких документів та чипування. Краще знайдіть собі новорічну красуню від українського лісового господарства, де її спеціально для цього виростили та сертифікували.
Якщо ж ви все-таки прихильник штучних ялинок, то обирайте українського виробника та звертайте увагу на матеріал, з якого вона вироблена. А коли вже маєте штучну ялинку вдома – не купуйте нову якомого довше!
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