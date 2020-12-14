Живая или искусственная: блогерша Натали Литвин посоветовала, какую новогоднюю елку выбрать
Новогодняя елка – это бесспорный символ праздника, домашнего уюта и хорошего настроения. Однако ежегодно возникает множество споров: приобрести живую елку или искусственную? Известный блогер Натали Литвин считает, что это очень спорный вопрос с точки зрения экологии.
Казалось бы, искусственная елка – это идеальный вариант! Она не будет осыпаться, ее легко привезти домой и установить, она прослужит долгие годы и самое главное – не нужно рубить целую живую елку ради празднования раз в год. То есть, искусственные елки – это удобно в использовании и без ущерба для экологии? С ними далеко не все так просто, утверждает на своей странице в инстаграме блогера Натали Литвин.
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Что не так с искусственными елками?
Главный арумент при выборе искусственной елки – не нужно рубить живые деревья, поэтому это более экологично. Однако даже если купить один раз в 10 лет искусственную елку, а не использовать ежегодно живое дерево, это не уменьшает вредное воздействие человека на природу.
- Проблемы начинаются уже на этапе производства: чтобы сделать искусственную елку, используют гораздо больше невозобновляемых ресурсов, чем при выращивания живого дерева.
- Часто их делают из пластика, содержащего хлор. Такой пластик не поддается переработке. И даже если елку изготовили из безопасного полиэтилена, он все равно может содержать токсичные красители или клей. Это также наносит вред окружающей среде как при производстве, так и при утилизации.
Искусственная елка выглядит не хуже настоящей, однако вреда от него может быть больше / Фото Amazon
- Существует и еще одна, на первый взгляд, неочевидна проблема. Выращивание елок в специальных лесных хозяйствах создает рабочие места для украинцев. Тогда как искусственные елки преимущественно производят в Китае, а для украинцев от этого никакой пользы.
- После новогодних праздников, когда елки оказываются на мусорках, живая елка спокойно разлагается, а искусственная еще сотни лет будет лежать на свалке, загрязняя почву и воду.
Самый экологичный вариант, конечно, отказаться от елки, проявить свои креативные идеи и использовать для украшения дома, например, книги, деревянные палки, гирлянды и что угодно, – советует Натали Литвин.
Однако многим такой вариант не понравится.
Так что выбрать?
Вы хотите настоящую елку дома? Не покупайте живое дерево на стихийном рынке без каких-либо документов и чипирование. Лучше найдите себе новогоднюю красавицу от украинского лесного хозяйства, где ее специально для этого вырастили и сертифицировали.
Если же вы все-таки сторонник искусственных елок, то выбирайте украинского производителя и обращайте внимание на материал, из которого она произведена. А когда уже есть искусственную елку дома – не покупайте новую как можно дольше!
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