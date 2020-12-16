Королевой новогодних праздников до сих пор остается традиционная елка. Однако попробуйте поэкспериментировать и выбрать вместо нее комнатное растение в горшке –такое деревце не окажется на помойке сразу после праздников, а еще долго будет радовать ваш глаз дома.

Журналисты Life24 подобрали для вас несколько альтернатив, которые заменят вам обычную елку в праздничные дни.

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Розмарин

Это не только всем известная специя средиземноморской кухни – его еще и выращивают в горшках. Он имеет вытянутую пышную крону, а мелкие листочки розмарина напоминают хвойные иглы. Идеальный, хоть и необычный претендент на ваше рождественское дерево в этом году. Главная изюминка розмарина в его запахе: сладковатый, пряный, он так и напоминает о празднике. А его веточки можно использовать как элементы декора в доме.

Как ухаживать: это растение любит умеренный полив и не терпит перепадов температуры. Посадите его в просторный горшок и поставьте в светлое место – так он будет хорошо расти.

Розмарин напоминает хвойное дерево / Фото domrastenia

Можжевельник

Это одно из самых популярных комнатных растений, которое используют в качестве рождественского дерева. У него приятный хвойный аромат и красивая вытянутая форма кроны с темно-зелеными веточками. Украсите его небольшими однотонными игрушками – и можжевельник точно создаст праздничную атмосферу в вашем доме.

Как ухаживать: это совсем неприхотливое растение. Достаточного его лишь время от времени поливать и держать подальше от прямых солнечных лучей.

Можжевельник часто выращивают дома из-за его неприхотливость / Фото heroine

Араукария

Это пышное растение ничем не хуже привычной нам елки. Она такая же красивая, обладает сильным хвойным ароматом и в комнатных условиях может вырастать до 1,5 метра в высоту. К тому же, в отличие от большинства хвойных, араукария очень хорошо переносит теплый климат, поэтому ее без проблем можно выращивать дома.

Как ухаживать: ей нужна постоянная влага, поэтому постарайтесь регулярно опрыскивать ее водой. А еще – не стоит часто перемещать араукарию с одного места на другое, она может плохо на это отреагировать.

Пышная и эффектная араукария станет достойной заменой елке / Фото botanichka

Соланум

А это растение вам даже украшать не придется. Соланум уже усыпанный яркими оранжевыми и красными плодами, которые выделяются на фоне темно-зеленых листьев. Такое деревце будет выглядеть празднично и без каких-либо новогодних игрушек. Он небольшой по размеру, поэтому не будет занимать много места, а его ягодами вы сможете любоваться всю зиму.

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Как ухаживать: Соланум не любит пребывания на солнце, поэтому стоит держать его в прохладном темном месте и поливать раз в неделю.

Яркие плоды Соланум напоминают елочные игрушки / Фото rastenievod

Пуансеттия

Эту красную красавицу во многих странах считают символом Рождества, ведь она цветет именно в этот период. Поэтому ее еще называют "рождественской звездой". Хотя это не хвойное дерево, однако, как и Соланум, она не требует дополнительных украшений – будет ярким красным акцентом в вашем интерьере или центральным декоративным элементом на праздничном столе.

Как ухаживать: держите ее на светлом подоконнике и поливайте раз в неделю, ведь это растение не любит много влаги. Также имейте в виду, что пуансеттия плохо переносит перепады температуры.

Ее красные цветы выглядят по-настоящему празднично / Фото forumdach