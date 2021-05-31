5 книг про те, як покращити свої стосунки: варто прочитати кожному

У дорослому віці стає зрозуміло: над будь-якими стосунками треба працювати. Будь то шлюб, взаємини з дітьми, друзями чи навіть самим собою. Практичні поради й відповіді на всі свої питання варто шукати у літературі, де експерти діляться своїм неоціненним досвідом і знаннями у цій сфері.

Ці книжки будуть корисні тим, хто налаштований працювати над створенням і збереженням сім’ї та власним особистісним розвитком. Ви зможете покращити мікроклімат своєї родини та духовно збагатити свої взаємини.

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1. Вікторія Боярина. Стосунки в парі. Як створити міцну і щасливу родину.

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021



У цій книжці розповідається про те, як створити міцну сім’ю, долати кризи й довгі роки зберігати любов. Адже мало хто на світанку подружнього життя знається на таких речах. Можливо, саме тому понад половина шлюбів у світі розпадається, а для більшості людей сімейне щастя так і лишається нездійсненною мрією. Загалом книжка входить до серії "Сім’я в пріоритеті", в якій розкриваються етапи створення, розвитку родини й управління нею. Життєві уроки від авторки, думки експертів, корисні посилання та практичні завдання допоможуть вам цілеспрямовано розвивати подружні стосунки.

Уривок з книги

"Пропоную вам поглянути на сім’ю як на організацію, що потребує керівництва, розподілу обов’язків, визначення завдань тощо, – радить авторка. – Саме подружжя — як засновники — очолюють родину і кладуть підмурівок сімейної династії. Для цього вони мають подолати кілька важливих етапів. На першому — подружжя пізнають себе та одне одного; вчаться спілкуватися, домовлятися й виходити із сімейних конфліктів та долати сімейні кризи не лише без втрат, а й із надбаннями. На другому — здійснюють аудит своїх стосунків і виходять на зріле партнерство, щоб згодом вивчити історію своєї родини, усвідомлено визначити сімейні стратегічні орієнтири: принципи й цінності, на ґрунті яких буде сформульовано сімейну місію, розподілено ролі та обов’язки. На третьому етапі чоловік і дружина фіксують домовленості та підписують важливі документи. За сприятливих обставин — це сімейний договір, у разі розлучення – шлюбний договір, на випадок смерті — заповіт. Далі складають плани реалізації спільних задумів та стратегію розвитку сім’ї на десятиліття".

2. Вівек Мурті. Самотність. Сила людських стосунків.

Видавництво: Лабораторія, 2020

Загальновідомо, що іноді люди почуваються все більш самотніми, навіть якщо сучасні технології покликані нас об’єднати. Спитаймося, чому? Автор цієї книжки вирішив дослідити проблему, опитав багатьох людей, які почуваються самотніми, і визначив, що стоїть в основі цього болючого стану та як його можна подолати.

У своїй книзі він вмістив справжні життєві історії про те, як в основі депресивних розладів, жорстоких вчинків, залежностей, стресових ситуацій вдома і на роботі стоїть саме самотність, покинутість і бажання, щоб тебе помічали. Утім, іноді дослідження самотності призводить ще й до інших результатів.

Уривок з книги:

"Я справді багато дізнався про значну поширеність самотності, але водночас не менше інформації почерпнув про цілющу силу зв'язку між людьми, – зауважує автор. – Наприклад, в Оклагомі я познайомився з групою підлітків – корінних американців, які через свою ідентичність почувалися розгублено. Їм здавалося, що зовнішній світ забув про них, тому вони створили програму "Я індіанець", аби зміцнити відчуття культури й належності у своїх однолітків і зменшити ризик алкота наркозалежності. Я бачив, як проявляється сила зв'язку в колі підтримки, сформованому батьками Нью-Йорка, чиї діти потерпають від залежності."

3. Єлизавета Бабанова. До дзену на шпильках. Як створити нове життя й справу мрії з нуля.

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Видавництво: Book Chef, 2020



Авторка цієї книжки — психологиня, письменниця, яка має у своєму доробку зокрема 15 освітніх програм для жінок, а її блог допомагає сотням тисяч людей розкрити свої таланти, знайти улюблену справу і побудувати щасливі стосунки. Тож, якщо ви шукаєте себе, або справу свого життя, чи кохану людину — варто долучитися до спільноти учасників, а також читачів цієї книжки, щоб дістати підтримку в досягненні найамбітніших цілей.

Уривок з книги:

"Двічі я розпочинала з нуля, – розповідає авторка. – Уперше в 15 років, коли з маленького міста, окрилена американською мрією, поїхала навчатися до США. Удруге, зійшовши вгору кар’єрними сходами, отримавши гроші й статус, я цілковито розчарувалася у своєму житті. Тоді я покинула все та вирушила на пошуки себе справжньої. До чого привели ці пошуки – у цій книжці".

4. Венді Вуд. Хороші звички, погані звички. Наука позитивних змін.

Видавництво: Book Chef, 2020

Авторка цієї книжки недаремно вважає, що будь-яка звичка може бути ініційована незалежно від намірів, і дія відбувається з мінімальним контролем свідомості. Як приклад, вона наводить випадок своєї сестри, яка заявила у Фейсбуці, що збирається схуднути, за нею стежили її друзі, які підтримували це рішення, але змін так і не відбулося, і до цієї теми у своїх дописах сестра так і не поверталася. Згадаймо такий самий випадок з відомою співачкою, яка, вирішивши перевірити реакцію друзів, так само заявила у Фейсбуці, що скоїть самогубство, і ніхто не відгукнувся.

Уривок з книги:

"Перший крок до розв'язання цієї проблеми – підказує авторка, – визнати, що ми не повністю раціональні. Причини наших дій можуть бути неоднозначними. Те, що нас підтримує, може дивувати. Науковці лише почали розгадувати багатогранну природу людської сутності й виявляти наші численні упередження й уподобання. З огляду на це треба розуміти, що ми не можемо повністю скасувати впливи всіх психологічних чинників, але можемо принаймні усвідомлювати їх, коли діємо. Наша поведінка випливає з деяких найзагадковіших, глибоко прихованих і (донедавна) нерозпізнаних джерел ірраціональності".

Далі нам таки пояснюють, що заважає мінятися нам усім, і що ж насправді керує нашою поведінкою.

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Мері Пайфер, Сара Пайфер Ґілліам. Як допомогти дівчинці-підлітку.

Видавництво: Віват, 2021

У цій книжці – корисні поради для дівчат і тих батьків, котрі хочуть, щоб їхні діти почувалися в безпеці. Тут звучать хоробрі й до болю чесні голоси самих дівчат, які потерпають від хаосу підліткового віку. Авторки закликають прагнути до віднайдення власної особистості, чому можуть сприяти важливі тактики поведінки, емпатія, внутрішня сила й жага до змін. Завдяки цій книжці ви зможете врятувати сім’ю від багатьох драматичних переживань і дати доньці змогу впевненіше ступити в зріле життя. Також ця книжка – осмислення однією з авторок авторкою досвіду матері дівчини-підлітка й водночас психологині, яка працює з дівчатами–підлітками.

Уривок з книги:

"Я написала цю книжку 1994 року, – згадує вона, – б’ючи на сполох і привертаючи увагу до отруйної культури, якою так захопилися дівчата-підлітки.Тоді мої плани здавалися грандіозними: я хотіла навчити психологів, учителів, батьків того, як допомогти дівчатам зцілитися і змінити своє ставлення до культурного середовища, у якому вони опинилися. Гадаю, певною мірою книжка досягла мети. Підлітки та їхні батьки, а їх було чимало, добре її сприйняли. Матері казали мені, що книжка допомогла їм зрозуміти доньок"