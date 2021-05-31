Эти книги будут полезны тем, кто настроен работать над созданием и сохранением семьи и собственным личностным развитием. Вы сможете улучшить микроклимат своей семьи и духовно обогатить свои отношения.

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1. Виктория Боярина. Отношения в паре. Как создать крепкую и счастливую семью.

Издательство : Yakaboo Publishing, 2021



В этой книге рассказывается о том, как создать крепкую семью, преодолевать кризисы и долгие годы сохранять любовь . Ведь мало кто на рассвете супружеской жизни разбирается в таких вещах. Возможно, именно поэтому более половины браков в мире распадается, а для большинства людей семейное счастье так и остается несбыточной мечтой. В общем книга входит в серию "Семья в приоритете" , в которой раскрываются этапы создания, развития семьи и управления ею. Жизненные уроки от автора, мнения экспертов, полезные ссылки и практические задания помогут вам целенаправленно развивать супружеские отношения.

Отрывок из книги:

"Предлагаю вам взглянуть на семью как на организацию, нуждается в руководстве, распределения обязанностей, определение задач и т.д., – советует автор . – Сами супруги – как основатели – возглавляют семью и закладывают фундамент семейной династии. Для этого они должны преодолеть несколько важных этапов. На первом – супруги узнают себя и друг друга; учатся общаться, договариваться и выходить из семейных конфликтов и преодолевать семейные кризисы не только без потерь, но и с достижениями. На втором – осуществляют аудит своих отношений и выходят на зрелое партнерство, чтобы впоследствии изучить историю своей семьи, осознанно определить семейные стратегические ориентиры: принципы и ценности, на основе которых будет основана семейная миссия, распределены роли и обязанности. На третьем этапе супруги фиксируют договоренности и подписывают важные документы. При благоприятных обстоятельствах – это семейный договор, в случае развода – брачный договор, в случае смерти – завещание.

2. Вивек Мурти. Одиночество. Сила человеческих отношений.

Издательство : Лаборатория, 2020

Общеизвестно, что иногда люди чувствуют себя все более одинокими , даже если современные технологии призваны нас объединить. Спросим, почему? Автор этой книги решил исследовать проблему, опросил многих людей, которые чувствуют себя одинокими, и определил, что стоит в основе этого болезненного состояния и как его можно преодолеть.

В своей книге он поместил настоящие жизненные истории о том, как в основе депрессивных расстройств, жестоких поступков, зависимостей, стрессовых ситуаций дома и на работе стоит именно одиночество, отверженность и желание, чтобы тебя замечали. Впрочем, иногда исследование одиночества приводит еще и к другим результатам.

Отрывок из книги:

"Я действительно много узнал о распространенности одиночества, но одновременно не меньше информации почерпнул о целебной силе связи между людьми, – замечает автор. – Например, в Оклахоме я познакомился с группой подростков – коренных американцев, которые через свою идентичность чувствовали себя растерянно. Им казалось, что внешний мир забыл о них, поэтому они создали программу "Я индеец", чтобы укрепить чувство культуры и принадлежности к своим сверстникам и уменьшить риск алко- и наркозависимости. Я видел, как проявляется сила связи в кругу поддержки, сформированном родителями Нью-Йорка, чьи дети страдают от зависимости."

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3. Елизавета Бабанова. К дзену на шпильках. Как создать новую жизнь и дело мечты с нуля.

Издательство: Book Chef, 2020



Автор этой книги – психолог, писательница, у которой в активе в том числе и 15 образовательных программ для женщин, а ее блог помогает сотням тысяч людей раскрыть свои таланты, найти любимое дело и построить счастливые отношения. Поэтому, если вы ищете себя, или дело своей жизни, или любимого человека – стоит присоединиться к сообществу участников, а также читателей этой книги, чтобы получить поддержку в достижении амбициозных целей.

Отрывок из книги:

"Дважды я начинала с нуля, – рассказывает автор. – Впервые в 15 лет, когда из маленького города, окрыленная американской мечтой, поехала учиться в США. Во второй раз, сойдя вверх по карьерной лестнице, получив деньги и статус, я полностью разочаровалась в своей жизни. Тогда я бросила все и отправилась на поиски себя настоящей. К чему привели эти поиски – в этой книге ".

4. Венди Вуд. Хорошие привычки, плохие привычки. Наука положительных изменений.

Издательство: Book Chef, 2020

Автор этой книги не зря считает, что любая привычка может быть инициирована независимо от намерений , и действие происходит с минимальным контролем сознания. В качестве примера она приводит случай своей сестры, которая заявила в Фейсбуке, что собирается похудеть, за ней следили ее друзья, которые поддерживали это решение, но изменений так и не произошло, и к этой теме в своих сообщениях сестра так и не возвращалась. Вспомним тот же случай с известной певицей, которая, решив проверить реакцию друзей, так же заявила в Фейсбуке, что совершит самоубийство, и никто не откликнулся.

Отрывок из книги:

"Первый шаг к решению этой проблемы – подсказывает автор , – признать, что мы не полностью рациональны. Причины наших действий могут быть неоднозначными. То, что нас поддерживает, может удивлять. Ученые только начали разгадывать многогранную природу человеческой сущности и выявлять наши многочисленные предубеждения и пристрастия. Учитывая это, надо понимать, что мы не можем полностью отменить влияния всех психологических факторов, но можем по крайней мере осознавать их, когда действуем. Наше поведение следует из некоторых загадочных, глубоко скрытых и (до недавнего времени) неопознанных источников иррациональности".

Далее нам же объясняют, что мешает меняться нам всем, и что же руководит нашим поведением.

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Мери Пайфер, Сара Пайфер Гиллиам. Как помочь девочке-подростку.

Издательство: Виват, 2021

В этой книге – полезные советы для девушек и тех родителей, которые хотят, чтобы их дети чувствовали себя в безопасности. Здесь звучат храбрые и до боли честные голоса самих девушек , которые страдают от хаоса подросткового возраста. Авторы призывают стремиться к поиску собственной личности, чему могут способствовать важные тактики поведения, эмпатия, внутренняя сила и жажда перемен. Благодаря этой книге вы сможете спасти семью от многих драматических переживаний и дать дочери возможность увереннее вступить в зрелую жизни . Также эта книга – осмысление одного из авторов автором опыта матери девушки-подростка и одновременно психолога, которая работает с девочками-подростками.

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