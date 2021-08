5 книг про великих і відомих: біографії, які не залишають байдужими

Історії про великих людей – це повноцінне проживання чийогось життя. Завжди корисно і пізнавально занурюватись у деталі минулого, хоч вони не завжди можуть бути правдивими.

Натомість книжки у цій добірці – це історії, засновані на особистому досвіді авторів і їхніх героїв, від яких важко відірватись. Нехай навіть мова про рок-зірку, супермодель чи президентку країни – у кожній із цих книг ви знайдете мудрі відповіді на важливі життєві питання.

Видавництво: Фабула, 2021

Перефразовуючи вислів Уїльяма Блейка, якого цитував герой цієї книжки – "існують речі, які ми знаємо, і про які не знаємо, а поміж ними – двері" – щоб повністю збагнути, ким насправді був Джим Моррісон, потрібно прочинити двері до розуміння самих "The Doors", а не лише їхнього лідера.

Так, магнетизм цього ідола 60-х не ослаб і досі, а музичні критики й дотепер б’ються над загадкою його пісень, але зі сторінок найкращої біографії співака постає не лише кумир молоді, рок-зірка, але й видатний поет, глибокий філософ і головне – бунтівна душа, яка зазирнула за край ще за життя і цим своїм досвідом вразила геть усіх. Він не вибрався звідси живим, та, схоже, житиме вічно – у своїй музиці та спогадах очевидців.

Уривок з книги

"Я досі пам’ятаю свій перший концерт The Doors, який відвідав, будучи ще сполоханим до глибини душі тринадцятирічним хлопчаком, – згадують у цій книжці. – Пригадую, як мені подумалося: "Цей хлопець небезпечний. Хтось може травмуватися. Може, й він сам. Або я. Або всі ми". "Живим звідси не вдасться піти",— співав він у пісні "Five to One", і коли ти стикаєшся з таким страхом (або ж з відчуттям диявольського жаху, який може породити пісня на кшталт "The End"), то всередині щось наче перемикається. Зіштовхнувшись віч-на-віч із кінцем, бачиш проблиск вічності. Той концерт змінив моє життя."

Видавництво: Віват, 2021

Авторці цієї книжки, вишуканій, чарівній та енергійній супермоделі Мей Маск вже за сімдесят. Її життя не завжди було таким простим і гламурним, як зараз. У тридцять один вона стала матір'ю-одиначкою, тому багато працювала, щоб поставити на ноги дітей, Ілона, Кімбал і Тугу. А ще боролася із зайвою вагою, стала моделлю плюссайз і навіть подолала ейджизм у модельному бізнесі.

Дієтологнутріціолог за фахом, Мей більш сорока п'яти років пропрацювала у цій галузі, починаючи практику з нуля у восьми містах, трьох країнах і на двох материках. Зараз вона на піку популярності як лектор-дієтолог і як модель. І все це завдяки бунтарському духу і підприємливості – саме вони принесли їй світову славу у віці, який сама Мей називає "розквітом свого життя".

У цій книзі вона ділиться досвідом і мудрістю, переконуючи, що ви не можете контролювати все, що відбувається навколо, але у будь-якому віці можна жити так, як забажаєте. Для цього потрібен лише план.

Уривок з книги

"Спершу я хотіла назвати цю книжку "Як боротись і виживати", – розповідає авторка, – та це звучало б не надто привабливо й лише спантеличувало б потенційних читачів. Але сподіваюся, що моя книжка допоможе вам боротися менше, а виживати ліпше, ніж вдавалося мені. У моєму житті надто часто все котилося шкереберть, тож раз у раз мені доводилося планувати заново. Як жінка, ти будуєш плани, але будь-якої миті тебе можуть збити з курсу, і тоді доводиться починати все спочатку".

Видавництво: Наш Формат, 2021

У цій книжці висвітлюється життєва філософія легендарної першої президентки Литви. І якщо Марґарет Тетчер прославилася як Залізна Леді, то Даля Грибаускайте – як Сталева Магнолія. Волелюбна, прямолінійна, справедлива, з блискавичною реакцією і впевненим голосом — такою запам’ятали литовську президентку.

При цьому питань, на які можна знайти відповідь у цій книжці, до її героїні існує чимало. Чому Даля Грибаускайте відмовилася пити шампанське з Обамою? Як вона протистояла енергетичному тиску Росії й не вітала Путіна з каденцією? Як "захистила" Німеччину й змогла переконати у зворотному Трампа?

Тож читачеві запропонована історія сильної лідерки, яка знає ціну собі та своїй державі, обстоює національну гідність і вибудовує власну діяльність на суспільних цінностях. Навіть коли залишається сама проти олігархів і корупціонерів, Кремля і Вашингтона, противників і вчорашніх соратників.

Видавництво: Віват, 2021

Уривок з книги

"На різних етапах життя кожен з них зіткнувся з обставинами, які докорінно змінили їхні уявлення про себе й поставили під загрозу їхнє майбутнє, – пише авторка про героїв своєї книжки. – Природа цих життєвих нещасть була унікальною для кожного з них: Авраам Лінкольн зазнав нищівного удару по своїй публічній репутації й власній гідності, через що пережив майже суїцидальну депресію; Теодор Рузвельт за один день втратив молоду дружину й матір; Франклін Рузвельт захворів на поліомієліт, який паралізував нижню частину тіла; Ліндон Джонсон програв вибори до Сенату".

То, виходить, лідерами не народжуються, а стають? Тоді як саме перешкоди впливають на розвиток лідерства? Що взагалі сприяє виникненню лідерських якостей, як їх розвинути і що потрібно, аби стати справжнім керманичем? Нарешті, лідера формує епоха чи це лідер формує епоху? Саме такі питання досліджує авторка цієї книжки.

В окремих тематичних розділах проаналізовано діяльність чотирьох американських президентів – Авраама Лінкольна, Теодора Рузвельта, Франкліна Рузвельта й Ліндона Джонсона – у контексті історичних обставин і подій, які сформували особливості їхнього лідерства. Авторка розкриває характер кожного президента в розвитку й дає поради щодо ключових моментів у здобутті лідерських якостей.

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021

Уривок з книги

"Чому важливо цю філософію мати? – перепитує автор книжки. - Бо без неї ви ризикуєте прожити життя хибно – попри всю свою діяльність, попри всі приємні розваги й манівці, якими насолоджуватиметеся, ви зрештою проживете негідне життя. Тобто ви ризикуєте на смертному одрі, озираючись назад, усвідомити, що змарнували свій єдиний життєвий шанс. Замість витратити життя на пошук і втілення чогось справді цінного, ви розтринькали його, бо дозволили собі відволіктися на різноманітні брязкальця, що підкидають нам на цій дорозі".

Таким чином, перед нами несподівано свіжий підхід до стоїцизму. Автор демонструє, як давня антична філософія може поліпшити наші життя в сучасному світі. Ділячись інсайтами про особливості людської психології в поєднанні практичними техніками стоїків, він пропонує новий шлях від хронічної невдоволеності, до спокійної й непідвладної зовнішнім чинникам життєвої втіхи.

Ви довідаєтесь, як позбутися занепокоєння, відпустити минуле та зосередити увагу і зусилля на речах і подіях, на які можете реально впливати. Автор торкається тем роботи з образою, скорботою, старішанням та оманливими спокусами слави і статків, пропонуючи стати вдумливими спостерігачами життя.