5 книг о великих и известных: биографии, которые не оставляют равнодушными

Истории о великих людях – это полноценное проживание чьей-то жизни. Всегда полезно и познавательно погружаться в детали прошлого, хотя они не всегда могут быть правдивыми.

Но книги в этой подборке – это истории, основанные на личном опыте авторов и их героев, от которых трудно оторваться. Пусть даже речь о рок–звезде, супермодели или президенте страны – в каждой из этих книг вы найдете мудрые ответы на важные жизненные вопросы.

Джерри Хопкинс, Дэнни Шугерман. Отсюда никто не выйдет живым.

Издательство: Fabula, 2021 г.

Перефразируя выражение Уильяма Блейка, которого цитировал герой этой книги – "существуют вещи, о которых мы знаем, и о которых не знаем, а между ними – двери" – чтобы полностью понять, кем на самом деле был Джим Моррисон, нужно приоткрыть дверь к пониманию самых "The Doors ", а не только их лидера.

Так, магнетизм этого идола 60–х не ослаб до сих пор, а музыкальные критики бьются над загадкой его песен, но со страниц лучшей биографии певца предстает не только кумир молодежи, рок–звезда, но и выдающийся поэт, глубокий философ и главное – мятежная душа, заглянувшая за край еще при жизни и этим своим опытом поразившая абсолютно всех. Он не выбрался отсюда живым, и, похоже, будет жить вечно – в своей музыке и воспоминаниях очевидцев.

Отрывок из книги

"Я до сих пор помню свой первый концерт The Doors, который посетил, будучи еще испуганным до глубины души тринадцатилетним мальчишкой, – вспоминают в этой книге. – Помню, как мне подумалось: "Этот парень опасен. Кто–то может травмироваться. Может, и он сам. Или я. Или все мы". "Живым отсюда не удастся уйти ", – пел он в песне" Five to One", если ты сталкиваешься с таким страхом (или с ощущением дьявольского ужаса, который может породить песня вроде "The End") , то внутри что-то как переключается. Столкнувшись лицом к лицу с концом, видишь проблеск вечности. Тот концерт изменил мою жизнь. "

Мэй Маск. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни

Издательство: Виват, 2021

Автору этой книги, изысканной, очаровательной и энергичной супермодели Мэй Маск уже за семьдесят. Ее жизнь не всегда была такой простой и гламурной, как сейчас. В тридцать один она стала матерью-одиночкой, поэтому много работала, чтобы поставить на ноги детей, Илона, Кимбал и Тоску. А еще боролась с лишним весом, стала моделью плюссайз и даже преодолела эйджизм в модельном бизнесе.

Диетологнутрициолог по специальности, Мэй более сорока пяти лет проработала в этой области, начиная практику с нуля в восьми городах, трех странах и на двух материках. Сейчас она на пике популярности как лектор-диетолог и как модель. И все это благодаря бунтарскому духу и предприимчивости – именно они принесли ей мировую славу в возрасте, который сама Мэй называет "расцветом своей жизни".

В этой книге она делится опытом и мудростью, убеждая, что вы не можете контролировать все, что происходит вокруг, но в любом возрасте можно жить так, как пожелаете. Для этого нужен только план.

Отрывок из книги

"Сначала я хотела назвать эту книгу" Как бороться и выживать ", – рассказывает автор, – и это звучало бы не слишком привлекательно и только озадачивало бы потенциальных читателей. Но надеюсь, что моя книга поможет вам бороться меньше, а выживать лучше, чем удавалось мне. В моей жизни слишком часто все катилось кувырком, и то и дело мне приходилось планировать заново. Как женщина, ты строишь планы, но в любой момент тебя могут сбить с курса, и тогда приходится начинать все сначала ".

Дайва Ульбинайте. Великий президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте.

Издательство: Наш Формат, 2021

В этой книге освещается жизненная философия легендарной первой женщины-президента Литвы. И если Маргарет Тэтчер прославилась как Железная Леди, то Даля Грибаускайте – как Стальная Магнолия. Свободолюбивая, прямолинейная, справедливая, с молниеносной реакцией и уверенным голосом – такой запомнили литовского президента.

При этом вопросов, на которые можно найти ответ в этой книге, к ее героини существует немало. Почему Даля Грибаускайте отказалась пить шампанское с Обамой? Как она противостояла энергетическому давлению России и не поздавляла Путина с каденцией? Как "защитила" Германию и смогла убедить в обратном Трампа?

Поэтому читателю предложена история сильного лидера, который знает цену себе и своему государству, отстаивает национальное достоинство и выстраивает свою деятельность на общественных ценностях. Даже когда остается одна против олигархов и коррупционеров, Кремля и Вашингтона, противников и вчерашних соратников.

Дорис Кирнс Гудвин. Лидерство в бурные времена.

Издательство: Виват, 2021

Отрывок из книги

"На разных этапах жизни каждый из них столкнулся с обстоятельствами, которые коренным образом изменили их представления о себе и поставили под угрозу их будущее, – пишет автор о героях своей книги. – Природа этих жизненных несчастий была уникальной для каждого из них: Авраам Линкольн потерпел сокрушительный удар по своей публичной репутации и собственном достоинстве, из-за чего пережил почти суицидальную депрессию; Теодор Рузвельт за один день потерял молодую жену и мать, Франклин Рузвельт заболел полиомиелитом, который парализовал нижнюю часть тела; Линдон Джонсон проиграл выборы в Сенат".

Значит, лидерами не рождаются, а становятся? Тогда как препятствия влияют на развитие лидерства? Что вообще способствует возникновению лидерских качеств, как их развить и что нужно, чтобы стать настоящим руководителем? Наконец, лидера формирует эпоха или это лидер формирует эпоху? Именно такие вопросы исследует автор этой книги.

В отдельных тематических разделах проанализирована деятельность четырех американских президентов – Авраама Линкольна, Теодора Рузвельта, Франклина Рузвельта и Линдона Джонсона – в контексте исторических обстоятельств и событий, которые сформировали особенности их лидерства. Автор раскрывает характер каждого президента в развитии и дает советы насчет ключевых моментов в получении лидерских качеств.

Уильям Б. Ирвин. Жить содержательно. Философия радости от античных стоиков.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Уильям Б. Ирвин. Жить содержательно. Философия радости от античных стоиков.

Отрывок из книги

"Почему важно эту философию мать? – переспрашивает автор книги. – Потому что без нее вы рискуете прожить жизнь неправильно – несмотря на всю свою деятельность, несмотря на все приятные развлечения и заблуждения, которыми вы будете наслаждаться, вы в конце концов проживете недостойную жизнь. То есть вы рискуете на смертном одре, оглядываясь назад, осознать, что потеряли свой единственный жизненный шанс. Вместо потратить жизнь на поиск и воплощение чего-то действительно ценного, вы растратили его, потому что позволили себе отвлечься на различные погремушки, которые подбрасывают нам на этом пути".

Таким образом, перед нами неожиданно свежий подход к стоицизму. Автор показывает, как древняя античная философия может улучшить наши жизни в современном мире. Делясь инсайтами об особенностях человеческой психологии в сочетании с практическими техниками стоиков, он предлагает новый путь от хронической неудовлетворенности, к спокойной и неподвластной внешним факторам жизненной радости.

Вы узнаете, как избавиться от беспокойства, отпустить прошлое и сосредоточить внимание и усилия на вещах и событиях, на которые можно реально влиять. Автор затрагивает темы работы с обидой, скорбью, старением и обманчивыми искушениями славы и богатства, предлагая стать вдумчивыми наблюдателями жизни.