Люди, которые все время опаздывают, не только заставляют ждать других, но и сами чувствуют себя некомфортно: делают все в спешке, переживают стресс и часто ничего не успевают. Психолог Виктория Шептиенко рассказала о 6 простых способов стать тем самым пунктуальным человеком.

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Проверьте часы

Банально, но присмотритесь, правильно ли у вас выставлено время на телефоне. Если же вы привыкли пользоваться наручными часами, проверяйте вовремя, не села ли в нем батарейка, не забыли ли вы его завести (зависит от типа часов).

Убедитесь, что часы идут правильно / Фото Pexels

Синхронизируйте все часы

Психолог отмечает, что у многих людей время на телефоне, на настенных часах, на телевизоре и т.д. – везде разное. Первый шаг к пунктуальности – выставить все часы правильно, на одно и то же время.

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Вставайте с первого будильника

У вас тоже стоит минимум 3 будильники, которые вы еще и постоянно переставляете на 5 минут вперед? Неудивительно, что утренние сборы происходят в панике.

"Ставьте будильник далеко от кровати, доступа к повторному звонку у вас точно не будет! Подумайте, что вам дадут эти 5, 10 или 15 минут?", – говорит психолог.

Не переставляйте будильник / Фото Pexels

Полноценный сон – это главное

Человеку, который хорошо выспался и отдохнул, легко ничего не забывать и рассчитывать свое время . Особенно это важно людям, которые живут сами, и у них нет кого-то, кто может их утром вовремя разбудить.

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