Світ сьогодні швидко змінюється, досягти щастя стає все складніше, оскільки розмиваються рамки його розуміння. Що таке щастя насправді? Гроші? Кар’єра? Стосунки? Відсутність зайвої ваги? Автори цих книжок пропонують свої варіанти відповіді.

Захопливі філософські роздуми, романтична історія чи особистий досвід автора – добірка книжок на будь-який смак допоможе вам скласти власний "бізнес-план" з досягнення щастя. Кожна із цих книг нагадує, що щасливе життя – це ваш вибір, а не просто ряд випадковостей.

Читайте також: 10 оригінальних фраз, щоб зізнатись у коханні

1. Святослав Беш. Три сторони щастя. Подорож із власної глибини.

Видавництво: Сполом, 2020

На самому початку автор знайомиться з вченим, і протягом їх подальших зустрічей і прогулянок Києвом народжується не лише істина, але й уміння нею оперувати. Річ у тому, що роздуми про економіку, релігію, історію, філософію, яким, відповідно, присвячені розділи цієї книжки, містять надзвичайно цікаві речі, які, можливо, відомі всім, але проживання і переживання їх тут і тепер призводить до розуміння, у чому ж полягає саме твоє щастя.

Святослав Беш, "Три сторони щастя. Подорож із власної глибини"

Автор цієї незвичайної книжки недаремно вважає, що нехай навіть люди відрізняються один від одного, але за наявності культурних кодів, поведінкових моделей і типів натур, можна, пізнавши себе, як одного з цих складників світової спільноти, пізнати весь світ. І це якраз стосується цінності книжки, в якій автор ділиться своїми життєвими надбаннями.

І якщо той шлях, який пройшов я, – зауважує він, – і ті люди з якими мені пощастило зустрітись на моєму шляху, допомогли мені пізнати себе, і позбутись внутрішніх перекосів, які були перешкодою до наповненого і щасливого життя, то цей досвід може допомогти ще комусь

Звісно, це не художня книжка, але сюжет вона, безперечно, має. "Критичний спосіб мислення починається з самопізнання, – нагадує автор. – І щастя – це, в першу чергу, не вдалий збіг обставин, а те, як цілісно ми дивимось на світ. Це книга, яка підштовхує проявити максимальну уважність та цікавість до свого власного життя. Моїм читачем є людина, в якій уже, в більшій чи меншій мірі, зародилось зерно розуміння, що якість життя вимірюється, в першу чергу, в глибину".

2. Світлана Талан. Сафарі на щастя.

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Пошуки себе, єдиного на все життя кохання і, власне, одного-єдиного коханого у цьому романі відбуваються зазвичай на тлі нерозділених почуттів. Як може бути інакше, коли одним кохання дарує цілий світ, а іншим – біль і зневіру.

Світлана Талан, "Сафарі на щастя"

Так, за сюжетом, сільський красень Ростислав не звертав уваги на закохану у нього по самісінькі вуха Марусину. Погравшись почуттями дівчини, пообіцявши повернутися до неї, він виявився зрадником, приїхавши з іншою, вродливою успішною моделлю. Тож принижена героїня їде в Данію на заробітки, щоб стати успішною жінкою та повернути свого коханого. Зціпивши зуби, дівчина досягає неймовірного: стає моделлю та жаданою жінкою. Тепер уже Ростислав готовий покинути заради Марусини дружину. Але дівчина не хоче вертатися в минуле, хоч за крок до омріяного щастя вдруге за життя опиняється на краю прірви. Та цього разу не для того, щоб впасти, а щоб злетіти.

Уривок з книги

"І ось її вихід! Марусина видихнула… і, здавалося, більше не дихала. Високі підбори, але ноги не тремтіли, і вона йшла впевнено та спокійно. Її ходьба привертала увагу, очі були звабливими. Крокуючи, вона геть не помічала людей у залі – лише світло прожекторів і спалахи фотокамер. В одного поважного чоловіка в темних окулярах відблискував вихід Марусини, і побічним поглядом дівчина помітила, як оператор вивів його на головний екран. Захоплена демонстрацією одягу, вона геть не помітила вільного місця в першому ряду, коли відчула на собі уважний погляд. Вона радше відчула, ніж побачила: це він, Ной! Він приїхав і був тут! Від радості в кінці подіуму вона зробила ще одну незаплановану точку, де прокрутилась на місці і ще раз продемонструвала свій купальник. Це була імпровізація, бо ж вона так хотіла ще раз побачити коханого!"

До теми: 5 причин, чому читання художньої літератури робить нас кращими

3. Скотт Геллоуей. Алгебра щастя. Нотатки щодо пошуку формули успіху, кохання і сенсу життя.

Видавництво: КМ-Букс, 2020

Автор цієї книжки розповідає про те, як зробити свою кар'єру успішною, а не лише прибутковою, чи можна досягти рівноваги між роботою та особистим життям, якими є основні складові гарних відносин не лише з рідними і колегами, а й зі світом у цілому.

Скотт Геллоуей, "Алгебра щастя. Нотатки щодо пошуку формули успіху, кохання і сенсу життя"

Уривок з книги

"Найкращі романтичні партнерські стосунки, про які я знаю, тримаються на трьох речах. Партнери відчувають фізичний потяг одне до одного. Секс і взаємна симпатія роблять ваші стосунки унікальними, ви ніби подумки промовляєте: "Я обираю тебе". Хороший секс – це 10 відсотків стосунків, а поганий секс – 90 відсотків. Саме на цьому етапі більшість молодих людей зупиняють свою перевірку на відповідність. Насправді ж слід було б переконатися, що ваші думки збігаються і в таких питаннях, як релігія, кількість дітей, підхід до їх виховання, близькість із батьками, а також жертви, на які ви ладні піти заради економічного успіху, і хто за що відповідатиме."

4. Ґленн Лівінґстон. Ніколи більше не переїдайте

Видавництво: Віват, 2021

Щодо цієї книжки можна сказати, що іноді навіть проблема зайвої ваги, точніше, незмога її позбутися для когось може стати справжнім щастям. Хоча, автор має свою власну точку зору. Автор цієї книжки – психолог, який провів дослідження харчових звичок понад 40 тисяч людей та сформував причини, через які ми не можемо схуднути чи отримати бажану форму тіла. У книжці йдеться про те, як подолати ментальні блоки, сформувати власний план харчування і неухильно його дотримуватися.

Ґленн Лівінґстон, "Ніколи більше не переїдайте"

Уривок з книги

"Тому що те, що ви називаєте проблемою з вагою – або труднощами вибору того, що краще з’їсти, насправді є інстинктом виживання, котрий почав працювати не так як треба. Ось чому всі ваші розсудливі спроби триматися своїх рішень продовжують зазнавати фіаско, а ви й далi зриваєтеся і порушуєте найдосконаліші плани харчування та дієт. Саме тому здається, що, хоч би скiльки докладали зусиль, ви рано чи пізно виявите, що їсте так, як присягались ніколи більше не їсти. І тому ви занепадаєте духом та у відчаї зневірюєтесь у можливості коли-небудь вдало розібратися з проблемою переїдання".

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

5. Сергій Біденко, Ірина Золотаревич. Репутаційний антистрес

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021

У даній системі координат щастя – це добре ім’я компанії та її власника, яке допомагає отримувати більший дохід, а нещастя, чи пак погана слава - веде до фінансових збитків. Тож ця книжка допомагає сформувати навички системного захисту бізнесу від кризи ще до її виникнення та вміння бути стійкими й сильними під час таких випробувань.

Вона стане антистресовим помічником для власників, керівників та спеціалістів українських компаній, які розуміють важливість створення і розбудови ділової та персональної репутації. Ті з читачів, хто вже пережив репутаційний стрес, знайдуть покроковий план побудови захисту від нових криз. Тим, кого криза ще не спіткала, ця книжка допоможе створити власну систему реагування на репутаційні ризики і кризи та знайти способи протидіяти їм.

Уривок з книги

"Сьогодні в такому перенасиченому інформаційним шумом середовищі компанії змагаються за увагу, – нагадують автори. – Вони натхненно розробляють послання бренду і реалізують ініціативи з метою отримання схвальних відгуків щодо їхньої продукції, керівників, стратегій і корпоративної культури. З часом ті, кому вдається привернути до себе увагу, завойовують довіру, повагу та репутацію, що, своєю чергою, веде до зростання доходів, зниження витрат і збільшення чистого прибутку".