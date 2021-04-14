Мир сегодня быстро меняется, достичь счастья становится все сложнее, поскольку размываются рамки его понимания. Что такое счастье на самом деле? Деньги? Карьера? Отношения? Отсутствие лишнего веса? Авторы этих книг предлагают свои варианты ответа.

Увлекательные философские размышления, романтическая история или личный опыт автора – подборка книг на любой вкус поможет вам составить собственный "бизнес-план" по достижению счастья. Каждая из этих книг напоминает, что счастливая жизнь – это ваш выбор, а не просто ряд случайностей.

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1. Святослав Беш. Три стороны счастья. Путешествие из собственной глубины.

Издательство: Сполом, 2020

В самом начале автор знакомится с ученым, и в течение их дальнейших встреч и прогулок по Киеву рождается не только истина, но и умение ею оперировать. Дело в том, что размышления об экономике, религии, истории, философии, которым, соответственно, посвящены разделы этой книги, содержат чрезвычайно интересные вещи, которые, возможно, известны всем, но проживание и переживание их здесь и сейчас приводит к пониманию, в чем же заключается именно твое счастье.

Святослав Беш, "Три стороны счастья. Путешествие из собственной глубины"

Автор этой необычной книги недаром считает, что пусть даже люди отличаются друг от друга, но при наличии культурных кодов, поведенческих моделей и типов натур, можно, познав себя, как одного из составляющих мирового сообщества, познать весь мир. И это как раз касается ценности книги, в которой автор делится своими жизненными достижениями.

И если тот путь, который прошел я, – говорит он, – и те люди, с которыми мне посчастливилось встретиться на моем пути, помогли мне узнать себя, и избавиться от внутренних перекосов, которые были препятствием к наполненной и счастливой жизни, то этот опыт может помочь еще кому-то

Конечно, это не художественная книга, но сюжет в ней, безусловно, есть. "Критический образ мышления начинается с самопознания, – напоминает автор. – И счастье – это, в первую очередь, не удачное стечение обстоятельств, а то, как целостно мы смотрим на мир. Это книга, которая подталкивает проявить максимальную внимательность и интерес к своей собственной жизни. Мой читатель это человек, в которой уже, в большей или меньшей степени, зародилось зерно понимания, что качество жизни измеряется, в первую очередь, в глубину".

2. Светлана Талан. Сафари на счастье.

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Поиски себя, единственной на всю жизнь любовь и, собственно, одного-единственного любимого в этом романе происходят обычно на фоне неразделенных чувств. Как может быть иначе, когда одним любовь дарит целый мир, а другим – боль и разочарование.

Светлана Талан, "Сафари на счастье"

Так, по сюжету, сельский красавец Ростислав не обращал внимания на влюбленную в него по самые уши Марусину. Поиграв чувствами девушки, пообещав вернуться к ней, он оказался предателем, приехав с другой, красивой успешной моделью. Поэтому униженная героиня едет в Данию на заработки, чтобы стать успешной женщиной и вернуть своего любимого. Стиснув зубы, девушка достигает невероятного: становится моделью и желанной женщиной. Теперь уже Ростислав готов покинуть ради Марусины жену. Но девушка не хочет возвращаться в прошлое, хоть в шаге от желаемого счастья во второй раз за жизнь оказывается на краю пропасти. Но на этот раз не для того, чтобы упасть, а чтобы взлететь.

Отрывок из книги

"И вот ее выход! Маруся выдохнула... и, казалось, больше не дышала. Высокие каблуки, но ноги не дрожали, и она шла уверенно и спокойно. Ее ходьба привлекала внимание, глаза были привлекательными. Шагая, она совсем не замечала людей в зале – только свет прожекторов и вспышки фотокамер. У одного уважаемого человека в темных очках отражался выход Марусины, и боковым взглядом девушка заметила, как оператор вывел его на главный экран. Захваченная демонстрацией одежды, она совсем не заметила свободного места в первом ряду, когда почувствовала на себе внимательный взгляд. Она скорее почувствовала, чем увидела: это он, Ной! Он приехал и был здесь! От радости в конце подиума она сделала еще одну незапланированную точку, где прокрутилась на месте и еще раз продемонстрировала свой купальник. Это была импровизация, ведь она так хотела еще раз увидеть любимого! "

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3. Скотт Гэллоуэй. Алгебра счастья. Заметки по поиску формулы успеха, любви и смысла жизни.

Издательство: КМ-Букс, 2020

Автор этой книги рассказывает о том, как сделать свою карьеру успешной, а не только прибыльной, можно ли достичь равновесия между работой и личной жизнью, каковы основные составляющие хороших отношений не только с родными и коллегами, но и с миром в целом.

Скотт Гэллоуэй, "Алгебра счастья. Заметки по поиску формулы успеха, любви и смысла жизни"

Отрывок из книги

"Самые романтические партнерские отношения, о которых я знаю, держатся на трех вещах. Партнеры испытывают физическое влечение друг к другу. Секс и взаимная симпатия делают ваши отношения уникальными, вы как бы мысленно произносите: "Я выбираю тебя". Хороший секс – это 10 процентов отношений, а плохой секс – 90 процентов. Именно на этом этапе большинство молодых людей останавливают свою проверку на соответствие. На самом деле следовало бы убедиться, что ваши мысли совпадают и в таких вопросах, как религия, количество детей, подход к их воспитанию, близость с родителями, а также жертвы, на которые вы готовы пойти ради экономического успеха, и кто за что будет отвечать."

4. Гленн Ливингстон. Никогда больше не переедайте

Издательство: Виват, 2021

По этой книги можно сказать, что иногда даже проблема лишнего веса, точнее, когда нет сил от нее избавиться, для кого-то может стать настоящим счастьем. Хотя, автор имеет собственную точку зрения. Автор этой книги – психолог, который провел исследование пищевых привычек более 40 тысяч людей и сформировал причины, по которым мы не можем похудеть или получить желаемую форму тела. В книге говорится о том, как преодолеть ментальные блоки, сформировать собственный план питания и неуклонно ему следовать.

Гленн Ливингстон, "Никогда больше не переедайте"

Отрывок из книги

"Потому что то, что вы называете проблемой с весом – или трудностями выбора того, что лучше съесть, на самом деле является инстинктом выживания, который начал работать не так как надо. Вот почему все ваши здравомыслящие попытки держаться своих решений продолжают испытывать фиаско, а вы и дальше срываетесь и нарушаете совершенные планы питания и диет. Именно поэтому кажется, что, сколько бы вы не прилагали усилия, вы рано или поздно обнаружите, что едите так, как клялись никогда больше не есть. И поэтому вы отчаиваетесь и в отчаянии разочаровываетесь в возможности когда-нибудь удачно разобраться с проблемой переедания ".

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5. Сергей Биденко, Ирина Золотаревич. Репутационный антистресс

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

В данной системе координат счастье – это доброе имя компании и ее владельца, которое помогает получать больший доход, а несчастье, или там дурная слава – ведет к финансовым убыткам. Поэтому эта книга помогает сформировать навыки системного защиты бизнеса от кризиса еще до ее возникновения и умение быть устойчивыми и сильными во время таких испытаний.

Она станет антистрессовым помощником для владельцев, руководителей и специалистов украинских компаний, которые понимают важность создания и развития деловой и персональной репутации. Те из читателей, кто уже пережил репутационный стресс, найдут пошаговый план построения защиты от новых кризисов. Тем, кого кризис еще не постигла эта книга поможет создать собственную систему реагирования на репутационные риски и кризисы и найти способы противостоять им.

Отрывок из книги

"Сегодня в таком перенасыщенном информационным шумом среде компании соревнуются за внимание, – напоминают авторы. – Они вдохновенно разрабатывают послание бренда и реализуют инициативы с целью получения положительных отзывов об их продукции, руководителей, стратегий и корпоративной культуры. Со временем те, кому удается привлечь к себя внимание, завоевывают доверие, уважение и репутацию, что в свою очередь, ведет к росту доходов, снижению затрат и увеличению чистой прибыли ".