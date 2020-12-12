Просто полюбити себе – простіше сказати, ніж зробити. Неможливо почати ставитись до себе добре один раз і назавжди. Це довгий процес, протягом якого ти все більше і більше починаєш приймати себе. Як це зробити, розповідає психологиня Алла Клименко.

Любити себе не означає бути егоїзмом чи нарцисом, розповідає Life24. Тільки полюбивши себе людина може перебувати в гармонії зі своїм тілом, розпізнавати свої бажання та почуватися впевнено у будь-якій ситуації.

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Психологиня Алла Клименко у своєму інстаграмі розповідає про 5 кроків, які допоможуть вам на шляху до порозуміння з самим собою.

Встановіть кордони

Ви хочете усім сподобатись і першими біжите на допомогу? На жаль, від цього можна постраждати, адже з часом ви починаєте ставити чужі бажання вище за свої, аби всім догодити. Подумайте, що у стосунках з людьми вам подобається, а що давно створює напруження. Не бійтесь казати "ні", так ви і встановите особисті кордони.

Не здавайтеся, коли хтось почне звинувачувати вас у ваших змінах: кордони не сподобаються тільки тим, хто їх регулярно порушував, – закликає психолог

Ви самі собі – найкращий друг

Друзі і рідні можуть йти з вашого життя, але ви залишаєтесь у себе завжди. Тому перш за все потрібно навчитись бачити у собі опору та підтримку. Уявіть собі найкращі стосунки з другом, які тільки можливі – і побудуйте такі ж з собою. Піклуйтесь про себе, приділяйте собі час, робіть собі маленькі подарунки та приємності. Будьте завжди на своїй стороні.

Маленькі дрібниці можуть ощасливити вас та допоможуть полюбити себе/ Фото Unsplash

Навчіться легко відпускати

Часом потрібно відпускати старі образи, неприємні ситуації та людей, які роблять вам боляче. Не варто терпіти та триматись за щось звичне, якщо вам неприємно, дискомфортно. Психологиня вважає, що у такій ситуації найвищим проявом любові до себе буде – відпустити.

Відпускаючи цих людей або ситуації – ми дозволяємо собі бути собою і звільняємо не тільки енергію, але й місце для нових людей та нового досвід, – каже Алла Клименко

Попрацюйте з внутрішнім критиком

Перетворіть його на наставника. Попри усі ваші досягнення, десь глибоко всередині ви все ще можете думати, що нічого не гідні, мало досягли, недостатньо професійні тощо. Саме час позбуватись цього внутрішнього критика. Це довга і важка робота, але воно того варте.

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Практикуйте самоемпатію

Ви ж вмієте співчувати іншим людям? Почніть робити те саместосовно себе. Покажіть, як ви себе цінуєте, як звертаєте увагу на власні почуття, як намагаєтесь себе зрозуміти. Це важливий етап на шляху до самопізнання.