Просто полюбить себя – проще сказать, чем сделать. Невозможно начать относиться к себе хорошо один раз и навсегда. Это долгий процесс, в течение которого ты все больше и больше начинаешь принимать себя. Как это сделать, рассказывает психолог Алла Клименко.

Любить себя не значит быть эгоизмом или нарциссом, рассказывает Life24. Только полюбив себя человек может находиться в гармонии со своим телом, распознавать свои желания и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

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Психолог Алла Клименко в своем инстаграме рассказывает о 5 шагах, которые помогут вам на пути к пониманию с самим собой.

Установите границы

Вы хотите всем понравиться и первыми спешите на помощь? К сожалению, от этого можно пострадать, ведь со временем вы начинаете ставить чужие желания выше своих, чтобы всем угодить. Подумайте, что в отношениях с людьми вам нравится, а что давно создает напряжение. Не бойтесь говорить "нет", так вы и установите личные границы.

Не сдавайтесь, когда кто-то начнет обвинять вас в ваших изменениях: границы не понравятся только тем, кто их регулярно нарушал, – призывает психолог

Вы сами себе – лучший друг

Друзья и родные могут уходить из вашей жизни, но вы остаетесь у себя всегда. Поэтому прежде всего нужно научиться видеть в себе опору и поддержку. Представьте себе лучшие отношения с другом, какие только возможны – и постройте такие же с собой. Заботьтесь о себе, уделяйте себе время, делайте маленькие подарки и приятности. Будьте всегда на своей стороне.

Маленькие мелочи могут осчастливить вас и помогут полюбить себя / Фото Unsplash

Научитесь легко отпускать

Иногда нужно отпускать старые обиды, неприятные ситуации и людей, которые делают вам больно. Не стоит терпеть и держаться за что-то привычное, если вам дискомфортно. Психолог считает, что в такой ситуации высшим проявлением любви к себе будет – отпустить.

Отпуская этих людей или ситуации – мы позволяем себе быть собой и освобождаем не только энергию, но и место для новых людей и нового опыт, – говорит Алла Клименко

Поработайте с внутренним критиком

Превратите его в наставника. Несмотря на все ваши достижения, где-то глубоко внутри вы все еще можете думать, что ничего не достойны, мало достигли, недостаточно профессиональны и тому подобное. Самое время избавляться этого внутреннего критика. Это долгая и тяжелая работа, но оно того стоит.

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Практикуйте самоэмпатию

Вы же умеете сочувствовать другим людям? Начните делать то самое по отношению к себе себя. Покажите, как вы себя цените, как обращаете внимание на собственные чувства, как пытаетесь себя понять. Это важный этап на пути к самопознанию.