Якщо хтось каже "детективи", то на думку відразу спадають твори королеви цього жанру – знаменитої Агати Крісті. Проте окрім класичних британських детективів існує й чимало інших неперевершених творів, вартих вашої уваги. Ось деякі з таких детективів, від яких ви не зможете відірватись.

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Гійом Мюссо, "Квартира в Парижі"

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

Фото Клуб Сімейного Дозвілля

Динамічний сюжет цієї книги затягує вже з перших сторінок. Колишня офіцерка поліції Медлін та драматург Ґаспар мріяли про усамітнення, проте випадково зняли одну й ту ж квартиру. Раніше помешкання належало художнику, син якого загинув за загадкових обставин. Вимушені сусіди вирішують дізнатись більше про цю історію – і чим далі, тим більше фактів та обставин їм відкриваються. Вимальовується дивовижна картина подій, проте найцікавіше лише попереду.

Роберт Ґалбрейт, "Шовкопряд"

Видавництво: КМ-БУКС



Фото bukva

Це друга книга з відомої серії детективних романів про приватного слідчого Корморана від "мами" Гаррі Поттера – Джоан Роуліг, що пише під псевдонімом. Головні герої відразу потрапляють у вир подій, адже їм доводиться розслідувати зникнення письменника. Хоч його дружина вважає, що чоловік просто захотів побути на самоті, проте зовсім скоро стає зрозуміло: у письменника купа ворогів. У новій книзі він видав усі таємниці своїй знайомих і, видавши її, він міг багатьом перейти дорогу. Це захоплива історія з несподіваним фіналом, який неодмінно вас здивує.

Ю Несбе, "І проллється кров"

Видавництво: Иностранка

Фото yakaboo

Обережно, адже ви ризикуєте провести за цією книгою усю ніч, з напруженням слідкуючи за стрімкими подіями книги. Головний герой – найманий вбивця, який одного разу відмовився вбивати, і тепер сам став мішенню. Тікаючи, він натрапляє на забуте богом поселення, де й переховується від своїх переслідувачів. Йому потрібно пройти через дружбу, кохання, зраду, а ще – вижити. Насичена поворотами та подіями історія від норвезького письменника обов'язково захопить вашу уяву.

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Умберто Еко "Ім'я Рози"

Видавництво: Фоліо

Фото Фоліо

Під обкладинкою цього бестселера – справжнє сховище секретів та глибоких істин. Читач потрапляє у середньовічне абатство, в якому один за одним почали гинути монахи. Мудрий вчений Вільям та його помічник Адсо беруться за розслідування цієї справи – і їх відразу ж кидає у вир інтриг, підступів та махінацій, а події одного тижня перевертають усе з ніг на голову. Детектив також сповнений філософських роздумів про свободу та істину.

Жоель Діккер, "Правда про справу Гаррі Квеберта"

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Фото Видавництво Старого Лева

Цей детективний роман приніс справжню світову славу 27-річному автору. У ньому йдеться про молодого письменника, який написав успішний перший твір і ніяк не може розпочати другий. За натхненням він приїздить до будинку свого давнього друга, Гаррі Квеберта. Проте замість роботи він отримує кримінальну історію і мусить допомогти Гаррі, якого звинувачують у вбивстві 33-річної давності. Раз за разом здається, що розгадка близько, як з'являється новий пазл, через який уся картина перевертається і виглядає вже зовсім інакше.