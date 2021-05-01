Если кто-то говорит "детективы", то на ум сразу приходят произведения королевы этого жанра – знаменитой Агаты Кристи. Однако кроме классических британских детективов существует и немало других прекрасных произведений, достойных вашего внимания. Вот некоторые из таких детективов, от которых вы не сможете оторваться.

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Гийом Мюссо, "Квартира в Париже"

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Фото Клуб Семейного Досуга

Динамичный сюжет этой книги затягивает с первых страниц. Бывший офицер полиции Мэдлин и драматург Гаспар мечтали об уединении, однако случайно сняли одну и ту же квартиру. Раньше помещение принадлежало художнику, сын которого погиб при загадочных обстоятельствах. Вынужденные соседи решают узнать больше об этой истории – и чем дальше, тем больше фактов и обстоятельств им открываются. Вырисовывается удивительная картина событий, однако самое интересное только впереди.

Роберт Галбрейт, "Шелкопряд"

Издательство: КМ-БУКС

Это вторая книга из известной серии детективных романов о частном сыщике Корморане от "мамы" Гарри Поттера – Джоан Роулиг, пишущей под псевдонимом. Главные герои сразу попадают в водоворот событий, ведь им приходится расследовать исчезновение писателя. Хотя его жена считает, что муж просто захотел побыть в одиночестве, однако совсем скоро становится понятно: у писателя куча врагов. В новой книге он выдал все тайны своей знакомых и, выдав ее, он мог многим перейти дорогу. Это увлекательная история с неожиданным финалом, который непременно вас удивит.

Ю Несбё, "И прольется кровь"

Издательство: Иностранка

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Осторожно, ведь вы рискуете провести за этой книгой всю ночь, с напряжением следя за стремительными событиями книги. Главный герой – наемный убийца, который однажды отказался убивать, и теперь сам стал мишенью. Убегая, он наталкивается на забытое богом поселение, где и скрывается от своих преследователей. Ему нужно пройти через дружбу, любовь, предательство, а еще – выжить. Насыщенная поворотами и событиями история от норвежского писателя обязательно захватит ваше воображение.

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Умберто Эко "Имя Розы"

Издательство: Фолио

Фото Фолио

Под обложкой этого бестселлера – настоящее хранилище секретов и глубоких истин. Читатель попадает в средневековое аббатство, в котором один за другим стали погибать монахи. Мудрый ученый Уильям и его помощник Адсо берутся за расследование этого дела – и их сразу же бросает в водоворот интриг, козней и махинаций, а события одной недели переворачивают все с ног на голову. Детектив также полон философских размышлений о свободе и истине.

Жоэль Диккер, "Правда о деле Гарри Квеберта"

Издательство: Издательство Старого Льва

Фото Издательство Старого Льва

Этот детективный роман принес настоящую мировую славу 27-летнему автору. В нем рассказывается о молодом писателе, который написал успешное первое произведение и никак не может начать второе. За вдохновением он приезжает в дом своего старого друга, Гарри Квеберта. Однако вместо работы он получает криминальную историю и должен помочь Гарри, которого обвиняют в убийстве 33-летней давности. Раз за разом кажется, что разгадка близко, как появляется новый пазл, из-за которого вся картина переворачивается и выглядит уже совершенно иначе.