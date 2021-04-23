Именно в этот день, 23 апреля, во всем мире отмечают Международный день книги и авторского права. В этот символический день самое время устроить себе уютный домашний вечер с книгой в руках, разгрузиться и отвлечься от повседневных дел.

Весна для многих означает возрождение, новые неожиданные встречи и события, беззаботность и прилив жизненной энергии. Обратите внимание на эти несколько книг, которые олицетворяют весеннее настроение, вдохновляют на новые мысли и изменения к лучшему.

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1. "Абрикосовый книжный магазин", Ореста Осийчук

Таинственный роман украинской писательницы, который захватит ваше внимание и будет держать до последней страницы. Выразительный авторский стиль и детализированное описание персонажей побуждает читателя полюбить героев и сопереживать их жизненным обстоятельствам.

События разворачиваются в начале ХХ века, где рассказывается о мальчике Городская Фариняка. Из-за бедности Мария Фариняк вынуждена отдать девятилетнего сына на воспитание дяде Стефану, владельцу магазина, и его жене, которая совсем не рада появлению чужого ребенка. Вся таинственность романа в том, что эти события переплетаются с сюжетом о Михаиле Фариняке, мужчине начала ХХI века. Что же их объединяет и как любовь творит чудеса сквозь века?

Отрывок из книги

"Мне было почти девять, поэтому маме легко удавалось раздвинуть, словно кулисы, раздуть, как радужную пузырь, тесный мир нашей каморки своими бесконечными историями. Мама и ее истории были моим миром – безграничным, загадочным, веселым и полным приключений. Миром, в которых бедный, но хороший мальчик всегда побеждает коварного богача "

2. "Ешь и беги. Невероятная история вегана-ультрамарафонца" Скотт Джурек, Стив Фридман

Препятствия и движение – это жизнь. И будь то марафон с дистанцией для бега или обычные жизненные тропы со сложными ситуациями, стоит уметь дойти до финиша победителем. Примером внутренней силы и здорового образа жизни является книга "Ешь и беги. Невероятная история вегана-ультрамарафонца".

Победа требует полной преданности, сосредоточенности и настойчивости. Скотт Джурек уверен "чтобы стать чемпионом, надо верить в собственную способность преодолевать соперников". Жизненная философия человека, который испытывал себя в самых сложных ультрамарафонах мира, вдохновляет на новые свершения. Также в книге вы найдете сборник веганских рецептов.

Отрывок из книги

"Беги. Натираем кожу, сбивай кости, мирись с болью. Беги, пока можешь бежать. А потом еще немного. Найди новые залежи энергии и воли. А потом попробуй ускориться".

3. "Долой самосаботаж! Как за 6 шагов разблокировать мотивацию и силу воли" Джуди Хо

Вам нравится ваш стиль жизни? Вы с легкостью достигаете поставленных целей? Если нет, то стоит прочитать книгу Джуди Хо "Долой самосаботаж!", Чтобы вырваться из ловушки мозга, который саботирует ваши планы.

Соьственные действия, которые приводят нас на плохую работу, к слабому здоровью и не осуществленным мечтаниям – все это триггеры самосаботажа, которые стали привычными. Например, вы обещаете себе начать заниматься в спортзале и после первой тренировки, почувствовав боль в мышцах, покидаете эту идею. Знакомо? Выход – гармония между мыслями и действиями. 6 шагов для разблокировки мотивации от Джуди Хо помогут разобраться и найти силу воли.

Отрывок из книги

"Конфликт между стремлением двигаться к намеченным целям и желаниям отступить из-за страха вызывают четыре фактора: Низкая или нестабильная самооценка; Внутренние убеждения; Страх изменений и неизвестного; Чрезмерная потребность контроля. Эти четыре фактора определяют аспекты вашей личности и то, как вы воспринимаете мир".

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4. "Кафе на краю света" Джон П. Стрелеки

Бестселлер вне времени, который вдохновляет на большие перемены. Легкая в чтении книга влияет на мировоззрение читателя, освобождает от ежедневной суеты и побуждает подумать над важнейшими вопросами о цели в жизни и роли человека.

Работа, будничные дела, водоворот событий. Найдите время остановиться, если чувствуете, что заблудились в жизни. Иногда человек оказывается в новом месте, с другим окружением и познает что-то новое в тот момент, когда, возможно, больше того требует. Если хотите понять, что для вас имеет истинный смысл, то загляните в кафе на краю света.

Отрывок из книги

"Я взял недельный отпуск, стремился уйти от всего, связанного с работой. Не скажу, что моя работа ужасна. Конечно, кое-что в ней раздражало. Впрочем, я почти каждый день задумывался: не должна ли моя жизни быть чем-то большим, чем десять-двенадцать часов работы в офисной кабинке ".

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5. "Дневник книжника" Шон Байзелл

Мемуары автора с несколько забавными нотками о жизни букинистического магазина в Шотландии. Магазин с сотней тысяч книг едва сводит концы с концами. Смелость и любовь владельца к профессии книжника вдохновляет читателей ценить книги.

Песчаные пляжи, безлюдные холмы, живописные горы – атмосфера Шотландии охватит ваше воображение. Автор рассказывает о самых интересных заказах в магазине, об общении с разными клиентами: которые не представляют своей жизни без книги и которые только спорят. История без приукрашиваний об обыденности жизнерадостного и дружелюбного книжника.

Отрывок из книги

"По-настоящему влюбленные в книгу люди – это редкость, хотя многие относят себя к их числу. Самозванцев даже высчитывать не надо: зайдя в магазин, они сразу представляются" людьми книги "и стремятся рассказать, как" любят книги ", а еще носят футболки и сумки с лозунгами о том, как они любят читать. Распознать их легко: они никогда, вообще никогда ничего не покупают ".

Автор: Маргарита Борисенко