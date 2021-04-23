Саме цього дня, 23 квітня, у всьому світі відзначають Міжнародний день книги на авторського права. У цей символічний день саме час влаштувати собі затишний домашній вечір з книгою в руках, розвантажитись та відволіктись від повсякденних справ.

Весна для багатьох означає відродження, нові несподівані зустрічі та події, безтурботність та прилив життєвої енергії. Зверніть увагу на ці кілька книг, що уособлюють в собі весняний настрій, надихають на нові думки та зміни до кращого.

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1. "Абрикосова книгарня", Ореста Осійчук

Таємничий роман української письменниці, який захопить вашу увагу до останньої сторінки. Виразний авторський стиль та деталізований опис персонажів спонукає читача полюбити героїв та співпереживати їхнім життєвим обставинам.

Події розгортаються на початку ХХ століття, де йдеться про хлопчика Міська Фариняка. Через злидні Марія Фариняк змушена віддати дев’ятирічного сина на виховання вуйкові Стефану, власнику книгарні, та його дружині, яка зовсім не рада появі чужої дитини. Вся таємничість роману в тому, що ці події переплітаються з сюжетом про Михайла Фариняка, чоловіка початку ХХI століття. Що ж їх поєднує та як любов творить дива крізь століття?

Уривок з книги

"Мені минав дев’ятий, тому мамі легко вдавалося розсунути, немов куліси, роздути, наче веселкову бульбашку, тісний світ нашої комірчини своїми безкінечними історіями. Мама та її історії були моїм світом – безмежним, загадковим, веселим і сповненим пригод. Світом, у яких бідний, але добрий хлопчик завжди перемагає підступного багатія"



2. "Їж і біжи. Неймовірна історія вегана-ультрамарафонця" Скотт Джурек, Стів Фрідман

Перешкоди і рух — це життя. І буде то марафон з дистанцією для бігу чи звичайні життєві стежини зі складними ситуаціями, варто вміти дійти до фінішу переможцем. Прикладом внутрішньої сили та здорового способу життя є книга "Їж і біжи. Неймовірна історія вегана-ультрамарафонця".

Перемога потребує цілковитої відданості, зосередженості та наполегливості. Скотт Джурек впевнений "щоб стати чемпіоном, треба вірити у власну здатність долати суперників". Життєва філософія людини, яка випробовувала себе в найскладніших ультрамарафонах світу надихає на нові звершення. Також в книзі ви знайдете збірник веганських рецептів.

Уривок з книги

"Біжи. Натирай шкіру, збивай кістки, мирися з болем. Біжи, доки можеш бігти. А потім іще трохи. Знайди нові поклади енергії й волі. А опісля спробуй пришвидшитися".

3. "Геть самосаботаж! Як за 6 кроків розблокувати мотивацію і силу волі" Джуді Хо

Вам подобається ваш стиль життя? Ви з легкістю досягаєте поставлених цілей? Якщо ні, то варто прочитати книгу Джуді Хо "Геть самосаботаж!", щоб вирватись з пастки мозку, який саботує ваші плани.

Власні дії, що приводять нас на погану роботу, до слабкого здоров'я і не здійснених мрій – все це тригери самосаботажу, які стали звичними. Наприклад, ви обіцяєте собі почати займатися в спортзалі й після першого тренування, відчувши біль у м'язах, покидаєте цю ідею. Знайомо? Вихід – гармонія між думками й діями. 6 кроків для розблокування мотивації від Джуді Хо допоможуть розібратися та віднайти силу волі.

Уривок з книги

"Конфлікт між прагненням рухатися до намічених цілей і бажанням відступити через страх спричиняють чотири чинники: Низька чи нестабільна самооцінка; Внутрішні переконання; Страх змін і невідомого; Надмірна потреба контролю. Ці чотири чинники визначають аспекти вашої особистості й те, як ви сприймаєте світ".

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

4. "Кафе на краю світу" Джон П. Стрелекі

Бестселер поза часом, що надихає на великі зміни. Легка в читанні книга впливає на світогляд читача, звільняє від щоденної метушні та спонукає подумати над найважливішими питаннями про мету в житті та роль людини.

Робота, буденні справи, вир подій. Знайдіть час зупинитися, якщо відчуваєте, що заблукали у житті. Часом людина опиняється в новому місці, з іншим оточенням та пізнає щось нове в той момент, коли, можливо, найбільше того потребує. Якщо маєте бажання зрозуміти, що для вас має справжній сенс, то зазирніть у кафе на краю світу.

Уривок з книги

"Я взяв тижневу відпустку, прагнув втекти від усього, пов'язаного з роботою. Не скажу, що моя робота жахлива. Звісно дещо в ній дратувало. Утім, я мало не щодня замислювався: чи не має життя бути чимось більшим за десять-дванадцять годин роботи в офісній кабінці".

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5. "Щоденник книгаря" Шон Байзелл

Мемуари автора з дещо кумедними нотками про життя букіністичної книгарні в Шотландії. Крамниця із сотнею тисяч книжок ледве зводить кінці з кінцями. Сміливість та любов власника до професії книгаря надихає цінувати книгу.

Піщані пляжі, безлюдні пагорби, мальовничі гори – атмосфера Шотландії охопить вашу уяву. Автор розповідає про найцікавіші замовлення в книгарні, про спілкування з різними клієнтами: які життя не тямлять без книги та які лише сперечаються. Історія без прикрас про буденність життєрадісного і доброзичливого книгаря.

Уривок з книги

"По-справжньому залюблені у книгу люди – це рідкість, хоча багато хто зараховує себе до їхнього числа. Самозванців навіть вираховувати не треба: зайшовши до книгарні, вони одразу представляються "людьми книжки" й пориваються розповісти, як "люблять книжки", а ще носять футболки й сумки з гаслами про те, як вони обожнюють читати. Розпізнати їх легко: вони ніколи, взагалі ніколи нічого не купують".

Авторка: Маргарита Борисенко