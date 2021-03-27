Нареченим завжди хочеться, щоб на весіллі все було ідеально, проте часом плани руйнуються і весілля перетворюється на суцільні курйози. Ці фільми ідеально підійдуть для того, щоб розслабитись перед власною церемонією або й просто посміятись.

Пропонуємо подивитись добірку веселих комедій про найважливіший день у житті кожної пари. Збирайтесь зі своїми близькими та насолоджуйтесь кумедними та зворушливими ситуаціями під келих червоного вина.

Читайте також: Що дивляться зірки: Джамала назвала 5 фільмів та серіалів, які її вразили

1. Моє велике грецьке весілля, 2002

Рейтинг IMDb: 6.6

У ролях: Ніа Вардалос, Джон Корбетт, Лейні Казан, Андреа Мартін, Луїс Менділор

30-річна американка грецького походження Тула Портокалос виросла у консервативність грецькій родині в Чикаго. Їй все ніяк не вдавалось знайти собі нареченого, аж ось у її житті з'являється Єн. Молодята готуються до весілля, проте Єну доведеться стикнутись з дуже традиційними поглядами родичів своєї коханої. Чи зможе простий американський хлопець знайти спільну мову з рідними майбутньої дружини і влаштувати ідеальне весілля, яке влаштує всіх?

2. Mamma mia!, 2008

Рейтинг IMDb: 6.4

У ролях: Меріл Стріп, Аманда Сейфрід, Джулі Волтерс, Пірс Броснан, Колін Ферт

Здається, у житті Софі все складається як належне: у неї чудові стосунки з матір'ю, вона виходить заміж за найкращого чоловіка у світі...От тільки про свого батька вона нічого не знає. Виявляється, її батьком може бути один із трьох залицяльників матері: Гаррі, Сем або Білл. Щоб нарешті усе з'ясувати, вона запрошує усіх їх на весілля. І коли вони приїжджають, починається найцікавіше.

3.Весільний майстер, 2015

Рейтинг IMDb: 6.6

У ролях: Кевін Харт, Джош Гад, Кейлі Куоко-Суітінг, Алан Річсон, Ніккі Вілан

Дак Херріс дійсно щасливий, плануючи власне весілля. Його обраниця – справжня красуня, він купив найкращі обручки, елегантні наряди та забронював розкішний ресторан. Проте у нареченої є аж 7 подружок, тоді як Дака ігнорують та уникають усі його колишні знайомі. Йому доводить звернутись до агентства, яке допомагає у таких ситуаціях. Отож, тепер хлопець має аж 7 фейкових друзів-акторів і власника агентства у ролі свідка. З останнім у нього навіть зав'язується дружба, проте все йде далеко не так гладко, як планувалось.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

4. 27 весіль, 2008

Рейтинг IMDb: 6.1

У ролях: Кетрін Гейґл, Джеймс Марсден, Едвард Бернс, Малін Акерман, Крістен Ріттер

Джейн вже 27 разів була дружкою на весіллях свої подруг, і організовувала для них просто ідеальні церемонії. Проте зі своїм особистим життям вона ніяк не може дати ради. Коли ж Джейн зрозуміла, що по вуха закохана у свого боса, виявляється, що він от-от одружиться з її молодшою сестрою! І звісно, дружкою повинна бути саме вона. Тому Джейн береться за найскладнішу роботу – організовувати весілля для людини, у яку ти закохана. Чим закінчить ця шалена історія?

5. Батько нареченої, 1991

Рейтинг IMDb: 6.5

У ролях: Стів Мартін, Дайан Кітон, Кімберлі Вільямс, Кіран Калкін, Джордж Ньюберн

Куди ж без цього класичного фільму? Неймовірно зворушлива стрічка зі Стівом Мартіном у головній ролі про батька, якому так важко відпустити рідну доньку у доросле життя. Поки Енні готується до свого весілля, її батько мириться з нестепними родичами, непередбачуваними витратами та власними суперечливими почуттями.