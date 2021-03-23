У пошуках чогось новенького для вечірнього перегляду? Відома співачка Джамала на своїй сторінці в інстаграмі розповіла про фільми та серіали, які справили на неї неабияке враження останнім часом.

Співачка вже не вперше розповідає читачам про свої знахідки кіномана. Окрім свого нового інтерв'ю, у якому Джамала була дуже емоційною, "і плакала і сміялась", зірка також радить кілька цікавих фільмів та серіалів, на які варто звернути увагу.

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Добірка від Джамали

1.Серіал "Джинні та Джорджія", 2021

Рейтинг IMDb: 7.4

Історія про двох жінок, які намагаються почати життя спочатку. Джорджія – карколомна блондинка, яка завжди ідеально виглядає і декому вона навіть здається занадто наївною. Проте у її минулому є дещо, від чого вона тікає в інше місто зі своєю 15-річною донькою Джинні. Остання ж ні в якому разі не хоче повторити помилки матері, проте чи вдасться їй це, починаючи все з чистого листа?

Джамала назвала цей серіал "легким та інтригуючим". Радимо переглянути його та переконатись у цьому.

2. Серіал "Єдиний", 2021

Рейтинг IMDb: 6.6

Британский серіал про майбутнє, яке цілком може настати вже скоро. За сюжетом дослідниця знаходить спосіб підбирати кожному ідеального партнера за його ДНК. Вона створює масштабний сервіс з підбору пар. Що може піти не так? Детективна лінія додає цьому серіалу гостросюжетності й не дає відірватись від нього.

Джамала поділилась власним відкриттям, пов'язаним із цим серіалом:

До речі, думала, мені здалося, що головна героїня якось вже дуже нагадує співачку Jessie Ware. Так, не здалося, вони дійсно схожі, актриса опинилася її сестрою,

– зізналась зірка

3. Фільм "Мінарі", 2021

Рейтинг IMDb: 7.7

Зірка радить ознайомитись з цьогорічним шестикратним номінантом на премію "Оскар". Це зворушлива драма про знамениту американську мрію очима корейських іммігрантів. У центрі сюжету – родина, яка переїжджає до США з Кореї. Усі члени родини намагаються справитись зі змінами так, як можуть, тоді як голова сімейства захопився ідеєю створити власну ферму.

4. Фільм "Мавританець", 2021

Рейтинг IMDb: 7.4

Британсько-американська драма розповідає реальну шокуючу історію мавританця Ґуантанамо. Без офіційних звинувачень та захисту у суді його ув'язнили за допомогу терористам 11 вересня. Проте за 6 років знайшлись адвокати, які готові вислухати Ґуантанамо, розкрити страшну правду та довести світові, що сила людського душу – безмежна.

Ви тільки подивіться на акторський склад!

– захоплюється Джамала