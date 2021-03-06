Весна – це час пробувати нове, наважуватись на доленосні рішення, кохати та радіти сонечку. А з цими фільмами на душі відразу стає тепліше, адже хороше кіно здатне створити особливий настрій та неабияк надихнути.

Вирушайте у Нью-Йорк 70-х років, Францію 18 століття чи до запашних квіткових полів. Насолодіться цими зворушливими, смішними та атмосферними фільмами, щоб налаштуватись на весняні зміни та просто підняти собі настрій.

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1.Велика риба, 2003

Рейтинг на IMDb: 8,0

Акторський склад: Еван МакГрегор, Альберт Фінні, Джессіка Ленг, Денні Де Віто, Хелена Бонем-Картер

Чарівне та добре кіно Тіма Бертона, одне з найкращих у його кар'єрі. У центрі історії хлопчик Вілл, у якого нещодавно помер батько. Він хоче дізнатись якомога більше про життя свого батька, і згадує усі ті неймовірні історії, які він йому розповідав. Чого тільки варта зустріч батька з майбутньою дружиною, яку він побачив у цирку і так захопився нею, що навіть попкорн завис у повітрі. У цьому фільмі багато душевного та справжнього, а ще – цілісіньке поле жовтих нарцисів, у яке так хотілось би прилягти.

2.Марія-Антуанетта, 2006

Рейтинг на IMDb: 6,4

Акторський склад: Кірстен Данст, Джейсон Шварцман, Джуді Девіс, Ріп Торн, Роуз Бірн

Біографічна драма про життя розкішної французької королеви Марії-Антуанетти, адаптована під сучасні реалії. Часом навіть серед численного модного взуття королеви можна помітити кеди! І хоч історики нарікають на те, що Марія-Антуанетта поплатилась життя через те, що була занадто далеко від простого народу, проте режисерка Софія Коппола виклала своє бачення на життя цієї знаменитої особи.

3.Вихідний день Ферріса Бюллера, 1986

Рейтинг на IMDb: 7,8

Акторський склад: Меттью Бродерік, Алан Рак, Міа Сара, Джеффрі Джонс, Дженніфер Грей

Американський комедійний фільм у дусі 80-х від режисера, який подарував нам також такі стрічки як "Сам удома", "Кучерява Сью", "Бетховен", "101 далматинець". Ця ж комедія також просякнута добротою та хорошим настроєм. У ній шкільний шибайголова одного дня вирішує не йти до школи, а влаштувати собі цілий день веселощів та свободи: прогуляти уроки та відправитись з друзями в Чикаго. Після цього фільму вам також захочеться покинути усе та відправитись у веселу подорож, повну пригод.

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4. Енні Голл, 1977

Рейтинг на IMDb: 8,0

Акторський склад: Вуді Аллен, Дайан Кітон, Тоні Робертс, Керол Кейн, Пол Саймон

Це дійсно культовий фільм відомого режисера Вуді Аллена, який отримав аж 4 "Оскара" –романтична комедія, у якій він сам грає головну роль і іронічно переосмислює свою ж біографію. Справжні естети будуть у захваті від цього фільму: прекрасний Нью-Йорк 70-х років та фантастичні чоловічі костюми, які милують око. Щирий та теплий фільм підкорить вас своїм тонким гумором, самоіронією автора та душевною історією кохання.

5. Ла-Ла-Ленд, 2016

Рейтинг на IMDb: 8,0

Акторський склад: Райан Гослінг, Емма Стоун, Емі Конн, Террі Волтерс, Томас Джеффресон Шелтон

Режисер цього фільму довів усьому світу, що у 21 столітті не лише можна знімати мюзикли – їх ще й непогано можна поєднувати з естетикою 50-х років. Неперевершений тандем Раяна Гослінга та Емми Стоун, стильні яскраві наряди, які герої міняють мало не у кожному кадрі, щемлива і така життєва історія кохання, танці й прекрасна музика. Що ще потрібно для приємного весняного вечора?

6. Сніданок у Тіффані, 1961

Рейтинг на IMDb: 7,7

Акторський склад: Одрі Хепберн, Джордж Пеппард, Патріція Ніл, Баді Епсен, Мартін Болсам

Ще один класичний фільм, у якому фоном так приємно розглядати краєвиди Нью-Йорку, щоправда, тепер, початку 60-х років. Усім відома історія багатої дівчини, яка, здається, не думає ні про що, окрім нарядів, чоловіків і розкоші. Проте цей іронічний образ, який зіграла неймовірна Одрі Хепберн, пройшов крізь десятиліття і залишився популярним досі. Тому радимо передивитись цей фільм хоча б заради знаменитої акторки, її "вічної" чорної сукні, рудого кота та весняних образів героїв, від яких не відірватись.

7. Мої думки тихі, 2019

Рейтинг на IMDb: 8,6

Акторський склад: Андрій Лідаговський, Ірма Вітовська, Ірина Веренич-Островська, Сергій Волосовець, Андрій Качур

Український фільм, який став справжнім проривом останніх років у вітчизняному кінематографі, зібравши безліч нагород та отримавши прихильність глядачів. Головний герої фільму, Вадим, працює звукорежисером у Києві. Однієї весни він відправляється на Закарпаття, щоб записати голоси тамтешніх тварин. За запис знаменитого рахівського крижня йому заплатять стільки, що вистачить на переїзд до Канади. Проте у його подорож несподівано втручається мама – тут їх пригоди й починаються.

Красиві кадри, весняні сакури в Ужгороді, безпосередні персонажі та гумор, який розуміє кожен українець – секрет такої душевності цього фільму, що западе в серце кожному, хто його подивиться.