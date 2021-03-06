Весна - это время пробовать новое, решаться на судьбоносные решения, любить и радоваться солнышку. А с этими фильмами на душе сразу становится теплее, ведь хорошее кино способно создать особое настроение и вдохновить.

Отправляйтесь в Нью-Йорк 70-х годов, Францию ​​18 века или в душистые цветочные поля. Насладитесь этими трогательными, смешными и атмосферными фильмами, чтобы настроиться на весенние изменения и просто поднять себе настроение.

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1. Крупная рыба, 2003

Рейтинг на IMDb: 8,0

Актерский состав: Эван МакГрегор, Альберт Финни, Джессика Лэнг, Дэнни Де Вито, Хелена Бонем Картер

Волшебное и доброе кино Тима Бертона, одно из лучших в его карьере. В центре истории мальчик Уилл, у которого недавно умер отец. Он хочет узнать как можно больше о жизни своего отца, и вспоминает все те невероятные истории, которые он ему рассказывал. Чего только стоит встреча отца с будущей женой, которую он увидел в цирке и так увлекся ею, что даже попкорн завис в воздухе. В этом фильме много душевного и настоящего, а еще – целое поле желтых нарциссов, в которое так хотелось бы прилечь.

2.Мария-Антуанетта, 2006

Рейтинг на IMDb: 6,4

Актерский состав: Кирстен Данст, Джейсон Шварцман, Джуди Дэвис, Рип Торн, Роуз Бирн

Биографическая драма о жизни роскошной французской королевы Марии-Антуанетты, адаптированная под современные реалии. Порой даже среди многочисленного модной обуви королевы можно заметить кеды! И хотя историки сетуют на то, что Мария-Антуанетта поплатилась жизни из-за того, что была слишком далеко от простого народа, однако режиссер София Коппола изложила свое видение на жизнь этой знаменитой личности.

3.Виходной день Ферриса Бюллера, 1986

Рейтинг на IMDb: 7,8

Актерский состав: Мэттью Бродерик, Алан Рак, Миа Сара, Джеффри Джонс, Дженнифер Грей

Американский комедийный фильм в духе 80-х от режиссера, который подарил нам также такие ленты как "Один дома", "Кудряшка Сью", "Бетховен", "101 далматинец". Эта комедия также пропитана добротой и хорошим настроением. В ней школьный сорвиголова однажды решает не идти в школу, а устроить себе целый день веселья и свободы: прогулять уроки и отправиться с друзьями в Чикаго. После этого фильма вам также захочется покинуть все и отправиться в веселое путешествие, полное приключений.

4. Энни Голл, 1977

Рейтингна IMDb: 8,0

Актерский состав: Вуди Аллен, Дайан Китон, Тони Робертс, Кэрол Кейн, Пол Саймон

Это действительно культовый фильм известного режиссера Вуди Аллена, который получил целых 4 "Оскара" – романтическая комедия, в которой он сам играет главную роль и иронически переосмысливает свою же биографию. Настоящие эстеты будут в восторге от этого фильма: прекрасный Нью-Йорк 70-х годов и фантастические мужские костюмы, которые радуют глаз. Искренний и теплый фильм покорит вас своим тонким юмором, самоиронией автора и душевной историей любви.

5. Ла-Ла-Лэнд, 2016

Рейтинг на IMDb: 8,0

Актерский состав: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эми Конн, Терри Уолтерс, Томас Джеффресон Шелтон

Режиссер этого фильма доказал всему миру, что в 21 веке не только можно снимать мюзиклы – их еще неплохо можно сочетать с эстетикой 50-х годов. Непревзойденный тандем Райана Гослинга и Эммы Стоун, стильные яркие наряды, которые герои меняют чуть ли не в каждом кадре, щемящая и такая жизненная история любви, танцы и прекрасная музыка. Что еще нужно для приятного весеннего вечера?

6. Завтрак у Тиффани, 1961

Рейтинг на IMDb: 7,7

Актерский состав: Одри Хепберн, Джордж Пеппард, Патриция Нил, Бади Епсен, Мартин Болсам

Еще один классический фильм, в котором фоном так приятно рассматривать виды Нью-Йорке, правда, теперь, начале 60-х годов. Всем известна история богатой девушки, которая, кажется, не думает ни о чем, кроме нарядов, мужчин и роскоши. Однако этот иронический образ, который сыграла невероятная Одри Хепберн, прошел сквозь десятилетия и популярный до сих пор. Поэтому советуем пересмотреть этот фильм хотя бы ради знаменитой актрисы, ее "вечного" черного платья, рыжего кота и весенних образов героев, от которых не оторваться.

7. Мои мысли тихие, 2019

Рейтинг на IMDb: 8,6

Актерский состав: Андрей Лидаговский, Ирма Витовская, Ирина Веренич-Островская, Сергей Волосовець, Андрей Качур

Украинский фильм, который стал настоящим прорывом последних лет в отечественном кинематографе, собрав множество наград и получив любовь зрителей. Главный герои фильма, Вадим, работает звукорежиссером в Киеве. Одной весной он отправляется на Закарпатье, чтобы записать голоса местных животных. За запись знаменитой раховской кряквы ему заплатят столько, что хватит на переезд в Канаду. Однако в его путешествие неожиданно вмешивается мама – здесь их приключения и начинаются.

Красивые кадры, весенние сакуры в Ужгороде, непосредственные персонажи и юмор, который понимает каждый украинец – секрет такой душевности этого фильма, который западет в душу каждого, кто его посмотрит.