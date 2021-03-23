В поисках чего-то новенького для вечернего просмотра? Известная певица Джамала на своей странице в инстаграме рассказала о фильмах и сериалах, которые произвели на нее большое впечатление в последнее время.

Певица уже не первый раз рассказывает читателям о своих находках киномана. Кроме своего нового интервью, в котором Джамала была очень эмоциональной, "и плакала и смеялась", она также советует несколько интересных фильмов и сериалов, на которые стоит обратить внимание.

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Подборка от Джамалы

1.Сериал "Джинни и Джорджия", 2021

Рейтинг IMDb: 7.4

История о двух женщинах, которые пытаются начать жизнь сначала. Джорджия – сногсшибательная блондинка, которая всегда идеально выглядит, и некоторым она даже кажется слишком наивной. Однако в ее прошлом есть нечто, от чего она убегает в другой город со своей 15-летней дочерью Джинни. Последняя же ни в коем случае не хочет повторить ошибки матери, однако удастся ли ей это, начиная все с чистого листа?

Джамала назвала этот сериал "легким и интригующим". Советуем посмотреть его и убедиться в этом.

2. Сериал "Единственный", 2021

Рейтинг IMDb: 6.6

Британский сериал о будущем, которое вполне может наступить уже скоро. По сюжету исследовательница находит способ подбирать каждому идеального партнера по его ДНК. Она создает масштабный сервис по подбору пар. Что может пойти не так? Детективная линия придает этому сериала остросюжетности и не дает оторваться от него.

Джамала поделилась собственным открытием, связанным с этим сериалом:

Кстати, думала, мне показалось, что главная героиня как-то уж очень напоминает певицу Jessie Ware. Так, показалось, они действительно похожи, актриса оказалась ее сестрой,

– призналась звезда

3. Фильм "Минар", 2021

Рейтинг IMDb: 7.7

Звезда советует ознакомиться с нынешним шестикратным номинантом на премию "Оскар". Это трогательная драма о знаменитой американской мечте глазами корейских иммигрантов. В центре сюжета – семья, которая переезжает в США из Кореи. Все члены семьи пытаются справиться с изменениями так, как могут, тогда как глава семейства увлекся идеей создать собственную ферму.

4. Фильм "Мавританець", 2021

Рейтинг IMDb: 7.4

Британско-американская драма рассказывает реальную шокирующую историю мавританца Гуантанамо. Без официальных обвинений и защиты в суде его посадили за помощь террористам 11 сентября. Однако за 6 лет нашлись адвокаты, которые готовы выслушать Гуантанамо, раскрыть страшную правду и доказать миру, что сила человеческого духа – безгранична.

Вы только посмотрите на актерский состав!

– восхищается Джамала