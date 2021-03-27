Молодоженам хочется, чтобы на свадьбе все было идеально, однако иногда планы рушатся и свадьба превращается в сплошные курьезы. Эти фильмы идеально подойдут для того, чтобы расслабиться перед собственной церемонией или просто посмеяться.

Предлагаем посмотреть подборку веселых комедий о самом важном дне в жизни каждой пары. Собирайтесь со своими близкими и наслаждайтесь забавными и трогательными ситуациями под бокал красного вина.

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1. Моя большая греческая свадьба, 2002

Рейтинг IMDb: 6.6

В ролях: Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Лейни Казан, Андреа Мартин, Луис Мэндилор

30-летняя американка греческого происхождения Тула Портокалос выросла в консервативной греческой семье в Чикаго. Ей все никак не удавалось найти себе жениха, и вот в ее жизни появляется Йен. Молодожены готовятся к свадьбе, однако Йену придется столкнуться с очень традиционными взглядами родственников своей возлюбленной. Сможет ли простой американский парень найти общий язык с родными будущей жены и устроить идеальную свадьбу, которая устроит всех?

2. Mamma mia !, 2008

Рейтинг IMDb: 6.4

В ролях: Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Джули Уолтерс, Пирс Броснан, Колин Ферт

Кажется, в жизни Софи все складывается как нужно: у нее прекрасные отношения с матерью, она выходит замуж за лучшего мужчину на свете ... Вот только о своем отце она ничего не знает. Оказывается, ее отцом может быть один из трех поклонников матери: Гарри, Сэм или Билл. Чтобы наконец все выяснить, она приглашает всех на свадьбу. И когда они приезжают, начинается самое интересное.

3. Шафер напрокат, 2015

Рейтинг IMDb: 6.6

В ролях: Кевин Харт, Джош Гад, Кейли Куоко-Суитинг, Алан Ричсон, Никки Вилан

Дак Хэррис действительно счастлив, планируя собственную свадьбу. Его избранница – настоящая красавица, он купил лучшие обручальные кольца, элегантные наряды и забронировал роскошный ресторан. Однако у невесты есть целых 7 подружек, тогда как Дака игнорируют и избегают все его бывшие знакомые. Ему пришлось обратиться в агентство, которое помогает в таких ситуациях. Теперь у парня 7 фейковых друзей-актеров и владелец агентства в качестве свидетеля. С последним у него даже завязывается дружба, однако все проходит далеко не так гладко, как планировалось.

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4. 27 свадеб, 2008

Рейтинг IMDb: 6.1

В ролях: Кэтрин Гейгл, Джеймс Марсден, Эдвард Бернс, Малин Акерман, Кристен Риттер

Джейн уже 27 раз была свидетельницей на свадьбах свои подруг, и организовывала для них просто идеальные церемонии. Однако со своей личной жизнью она никак не может справиться. Когда Джейн поняла, что по уши влюблена в своего босса, оказывается, что он вот-вот женится на ее младшей сестре! И конечно, свидетельницей должна быть именно она. Поэтому Джейн берется за сложную работу – организовывать свадьбу для человека, в которого она влюблена. Чем закончится эта безумная история?

5. Отец невесты, 1991

Рейтинг IMDb: 6.5

В ролях: Стив Мартин, Дайан Китон, Кимберли Уильямс, Киран Калкин, Джордж Ньюберн

Куда же без этого классического фильма? Невероятно трогательная лента со Стивом Мартином в главной роли об отце, которому так трудно отпустить родную дочь во взрослую жизнь. Пока Энни готовится к своей свадьбе, ее отец мирится с невыносимыми родственниками, непредсказуемыми затратами и собственными противоречивыми чувствами.