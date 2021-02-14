Згоріла квартира: 5 кумедних пропозицій руки і серця, де все пішло не за планом

Знищене помешкання, неочікувана потреба сходити в туалет і навіть реальний нокаут – пропозиція руки і серця може перетворитися у справжню катастрофу, навіть якщо ви все ретельно запланували.
Джерело: Mental Floss
Здається, що під час освідчення немає відбутися ніяких казусів. Все ретельно заплановано на всі 100% чи навіть 110%. Але ні – життя буває ще тим бешкетником. Перед вами – 5 кумедних історій, коли освідчення пішло зовсім не за планом.
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Американець Кевін Пжитула хотів освідчитися своїй дівчині Алісі саме під час прогулянки в парку. Разом із ними був її трирічний син Оуен та родичі. Все йшло за планом, доки чоловік не опустився на коліно. У цей момент хлопчик не витримав, адже дуже хотів у туалет.
Як результат – просто шалена картина: Кевін робить пропозицію руки та серця, а Оуен вирішує свою невеличку проблемку.
Все сталося у 2010 році на приватному пляжі готелю Four Seasons Resort Hualalai на Гаваях.
Меган Фокс була настільки щасливою, коли Браян Остін Грін зробив їй пропозицію, що випадково загубила кільце у піску. Це була обручка з діамантом вагою у 2 карати.
Я бачив, як вона (Меган Фокс – Life 24) підстрибувала. А потім зауважив півдюжини співробітників готелю, які просіювали пісок, – розповідав очевидець тих подій.
Чи вдалося знайти обручку – так і не відомо. Повідомляли, що пошуки тривали кілька годин.
Меган Фокс та Браян Остін Грін / Getty Images
Хлопець Кайл хотів здивувати дівчину Дженні прямо під час її волейбольного матчу за університетську команду. В середині поєдинку він вийшов на майданчик, щоб освідчитися дівчині.
На жаль, вона цього не побачила. Під час відбивання м’яча дівчина врізалася у свого хлопця та жорстко впала на землю. Нокдаун нокдауном, але Кайл не розгубився – він став на одне коліно та передав коханій волейбольний м’ячик із надписом "Ти вийдеш за мене?". Дівчина з радістю погодилася.
Дівчина дуже швидко стала на ноги / Фото Facebook / Kyle Pierce
Зовсім дика ситуація сталася в нідерландському місті Ейсселстейн. Чоловік мав дуже оригінальні плани: він привіз будівельний кран до будинку, щоб піднятися до спальні коханої. Там хлопець збирався заспівати пісню та запропонувати одружитися.
На жаль, кран був погано закріплений – він впав на сусідську квартиру. Сам хлопець теж вилетів на землю, але не постраждав.Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
Та це ще не все. Під час демонтажу крану пошкодили ще кілька квартир. Попри все, дівчина все одно сказала: "Так!"
Британець Альберт Ндреу ретельно готувався до освідчення: він придбав смачне вино, розкидав повітряні кульки по хаті та запалив 100 ароматичних свічок, з яких створив надпис "Ти вийдеш за мене?"
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Хлопець поїхав за своєю дівчиною. А коли вони повернулися – вся квартира вже була в густому димі. Альберт не гальмував: він викликав пожежників і одразу зробив пропозицію руки та серця.
Він сказав, що "напартачив" – наш дім буквально згорів. Але все ж спитався в мене, чи вийду я за нього заміж. І я сказала "Так", – розповіла дружина хлопця.