Уничтоженное помещения, неожиданная потребность сходить в туалет и даже реальный нокаут – предложение руки и сердца может превратиться в настоящую катастрофу, даже если вы все тщательно запланировали.

Источник: Mental Floss

Кажется, что во время предложения руки и сердца не должно быть никаких казусов. Все тщательно запланировано на все 100% или даже 110%. Но нет – жизнь бывает еще тем испытанием. Перед вами – 5 забавных историй, когда предложение пошло совсем не по плану.

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Мальчик, который не выдержал

Американец Кевин Пжитула хотел предложить жениться своей девушке Алисе именно во время прогулки в парке. Вместе с ними был ее трехлетний сын Оуэн. Все шло по плану, пока мужчина не опустился на колено. В этот момент ребенок не выдержал, ведь очень хотел в туалет.

Как результат – просто безумная картина: Кевин делает предложение руки и сердца, а Оуэн решает свою небольшую проблемку.

Меган Фокс и потерянное кольцо

Все произошло в 2010 году на частном пляже отеля Four Seasons Resort Hualalai на Гавайях.

Меган Фокс была настолько счастливой, когда Брайан Остин Грин сделал ей предложение, что случайно потеряла кольцо в песке. Там был бриллиант весом в 2 карата.

Я видел, как она (Меган Фокс – Life 24) подпрыгивала. А потом заметил полдюжины сотрудников отеля, которые просеивали песок, – рассказывал очевидец тех событий.

Удалось ли найти кольцо – так и не известно. Сообщалось, что поиски продолжались несколько часов.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин / Getty Images

Волейбол и настоящий нокаут

Парень Кайл хотел удивить девушку Дженни прямо во время ее волейбольного матча за университетскую команду. В середине поединка он вышел на площадку, чтобы признаться девушке.

К сожалению, она этого не увидела. Во время отражения мяча девушка врезалась в своего парня и жестко упала на землю. Нокдаун нокдауном, но Кайл не растерялся – он стал на одно колено и передал любимой волейбольная мячик с надписью "Ты выйдешь за меня?". Девушка с радостью согласилась.

Девушка очень быстро встала на ноги / Фото Facebook / Kyle Pierce

Один кран и уничтожена квартира

Совсем дикая ситуация произошла в нидерландском городе Эйсселстейн. Мужчина придумал очень оригинальную затею: он привез строительный кран к дому, чтобы подняться к спальне девушки. Там парень собирался спеть песню и предложить жениться.

К сожалению, кран был плохо закреплен – он упал на соседскую квартиру. Сам парень тоже вылетел на землю, но не пострадал.

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Но это еще не все. При демонтаже крана повредили еще несколько квартир. Несмотря на все, девушка все равно сказала: "Да!"

Настоящий пожар

Британец Альберт Ндреу тщательно готовился к предложению: он купил вкусное вино, разбросал воздушные шарики по дому и зажег 100 ароматических свечей, из которых создал надпись "Ты выйдешь за меня?"

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Парень поехал за своей девушкой. А когда они вернулись – вся квартира уже была в густом дыме. Альберт не тормозил: он вызвал пожарных и сразу сделал предложение руки и сердца.

Он сказал, что "напортачил" – наш дом буквально сгорел. Но все же спросил у меня, выйду я за него замуж. И я сказала "Да!", – рассказала жена парня.