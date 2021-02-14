Сгорела квартира: 5 забавных предложений руки и сердца, где все пошло не по плану
Уничтоженное помещения, неожиданная потребность сходить в туалет и даже реальный нокаут – предложение руки и сердца может превратиться в настоящую катастрофу, даже если вы все тщательно запланировали.
Источник: Mental Floss
Кажется, что во время предложения руки и сердца не должно быть никаких казусов. Все тщательно запланировано на все 100% или даже 110%. Но нет – жизнь бывает еще тем испытанием. Перед вами – 5 забавных историй, когда предложение пошло совсем не по плану.
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Мальчик, который не выдержал
Американец Кевин Пжитула хотел предложить жениться своей девушке Алисе именно во время прогулки в парке. Вместе с ними был ее трехлетний сын Оуэн. Все шло по плану, пока мужчина не опустился на колено. В этот момент ребенок не выдержал, ведь очень хотел в туалет.
Как результат – просто безумная картина: Кевин делает предложение руки и сердца, а Оуэн решает свою небольшую проблемку.
Меган Фокс и потерянное кольцо
Все произошло в 2010 году на частном пляже отеля Four Seasons Resort Hualalai на Гавайях.
Меган Фокс была настолько счастливой, когда Брайан Остин Грин сделал ей предложение, что случайно потеряла кольцо в песке. Там был бриллиант весом в 2 карата.
Я видел, как она (Меган Фокс – Life 24) подпрыгивала. А потом заметил полдюжины сотрудников отеля, которые просеивали песок, – рассказывал очевидец тех событий.
Удалось ли найти кольцо – так и не известно. Сообщалось, что поиски продолжались несколько часов.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин / Getty Images
Волейбол и настоящий нокаут
Парень Кайл хотел удивить девушку Дженни прямо во время ее волейбольного матча за университетскую команду. В середине поединка он вышел на площадку, чтобы признаться девушке.
К сожалению, она этого не увидела. Во время отражения мяча девушка врезалась в своего парня и жестко упала на землю. Нокдаун нокдауном, но Кайл не растерялся – он стал на одно колено и передал любимой волейбольная мячик с надписью "Ты выйдешь за меня?". Девушка с радостью согласилась.
Девушка очень быстро встала на ноги / Фото Facebook / Kyle Pierce
Один кран и уничтожена квартира
Совсем дикая ситуация произошла в нидерландском городе Эйсселстейн. Мужчина придумал очень оригинальную затею: он привез строительный кран к дому, чтобы подняться к спальне девушки. Там парень собирался спеть песню и предложить жениться.
К сожалению, кран был плохо закреплен – он упал на соседскую квартиру. Сам парень тоже вылетел на землю, но не пострадал.
Но это еще не все. При демонтаже крана повредили еще несколько квартир. Несмотря на все, девушка все равно сказала: "Да!"
Настоящий пожар
Британец Альберт Ндреу тщательно готовился к предложению: он купил вкусное вино, разбросал воздушные шарики по дому и зажег 100 ароматических свечей, из которых создал надпись "Ты выйдешь за меня?"
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Парень поехал за своей девушкой. А когда они вернулись – вся квартира уже была в густом дыме. Альберт не тормозил: он вызвал пожарных и сразу сделал предложение руки и сердца.
Он сказал, что "напортачил" – наш дом буквально сгорел. Но все же спросил у меня, выйду я за него замуж. И я сказала "Да!", – рассказала жена парня.
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