Настільні ігри для двох – це розваги, які не можна пропускати. Що вам до вподоби? Щирий сміх, приємна інтрига, таємнича романтика? Пікантна настолка викличе стільки емоцій, що ви з коханим будете просто в захваті.

Але що купити, щоб попасти в яблучко? Не хвилюйтеся – Life24 зібрав перелік захопливих настільних ігор 18+, які точно варто спробувати.

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"Ти+Я"

Настільна гра для двох "Ти і Я"/ geekach.com.ua

Хочете ще більше пізнати близьку людину? Тоді цей набір для вас. Приготуйтесь відповідати на небанальні питання про інтимне життя, стосунки та власні секрети. Саме в таких моментах кохана людина розкривається повністю.

Грати у "Ти + Я" досить просто. До комплекту входять дві колоди карт – "Вгадай" та "Розкажи". Перша стосується коханої людини. Тут потрібно вгадати відповідь партнера. Друга – лише вас.

Механіка проста: витягуєте по черзі карточки та даєте відповідь на усі цікаві питання. І так, там треба буде розповісти, яким ви уявляєте ідеальний секс. Або ж вгадати, що про це думає кохана людина. Зможете?

"LOVE Фанти"

Настільна гра для двох "Love Фанти"/ lelekan.ua

Старі-добрі "Фанти". Хто не грав в цю класику? Ви витягуєте карточку, виконуєте кумедне завдання, компанія тішиться – всі задоволені. Але романтична версія гри піднімає звичний градус. Тут лише закохані. Тому процес буде ой яким цікавим.

У комплекті знайдете 2 листи із 20 завданнями в кожному. Ви зможете самотужки обрати, що готові зробити для партнера.

За кожне завдання закохані отримують бали. Виграє той, хто набере 20 очок. Але суть "Фантів" не у виграші. Головне – потішити близьку людину. Все решта – другорядне. Хоча переможець може глянути на карточки партнера та змусити його виконати одне із завдань. Вигравати теж приємно.

"Дженга. Romantic"

Настільна гра для двох "Дженга. Romantic"/ igrarium.com.ua

Оновлена версія класичної "Дженги" – особливий варіант настільної гри для двох. Ви не будете знати, яке завдання доведеться виконати, доки не візьметеся за брусок. Заінтригувало?

Правила гри класичні. Ви будуєте споруду із 18 ступенів по 3 брусочки. Далі коханий витягує один із нижніх елементів та перекладає його на "дах" вежі. Гра триває до того моменту, поки споруда не завалиться.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Але в чому новизна цієї гри? Тут є 15 брусків, на яких написані завдання. Хто їх витягує – має пройти легеньке "випробування" або ж відповісти на питання. Що це буде: чи приємний масаж, чи ніжний поцілунок, чи щось "огого" – залежить від вас.

"Сексополія"

Настільна гра для двох "Сексополія"/ geekach.com.ua

Так. Така версія гри теж існує. Не треба дивуватися. Головне правило – якнайшвидше купити вигідні активи, щоб коханий постійно туди потрапляв. Маленький спойлер – грошима відкупитися не вийде.

Тоді у хід йдуть колоди "Скринька насолод", "Сексуальне поле" та "Пристрасні бажання". Вони допоможуть сплатити "ціну" за перебування на чужій території. Автори переконують, що картки здивують обох закоханих. Гра для справжніх гурманів настільних ігор, чи не так?

Loopy

Настільна гра для двох Loopy/ lelekan.ua

Loopy – одна із тих ігор, де все чітко, зрозуміло і без жодного підтексту. Настолка дозволить отримати абсолютно нові враження та втілити бажання, які перебувають в закутках підсвідомості. Вам подобаються цікаві експерименти – тоді вперед.

Комплект складається із чотирьох колод карт – "Розмови", "Ласки", "Прелюдії", "Секс" з ігровим полем. У грі є безліч несподіваних питань, неочікуваних сексуальних елементів та всього того, про що не завжди прийнято писати.

Така гра – чудовий варіант для закоханих, які вже достатньо близькі. Любіть один одного, пізнавайте та відривайтеся. Loopy точно в цьому допоможе.