Настольные игры для двоих – развлечения, которые нельзя пропускать. Что вам нравится? Искренний смех, приятная интрига, таинственная романтика? Пикантная настолка вызовет столько эмоций, что вы с любимым будете просто в восторге.

В таких играх очень легко запутаться. Но не волнуйтесь – Life24 собрал список шикарных настольных игр 18+, которые точно нужно попробовать.

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"Ты+Я"

Настольная игра для двоих "Ты и Я"/ geekach.com.ua

Хотите еще больше узнать близкого человека? Тогда этот набор для вас. Приготовьтесь отвечать на небанальные вопросы об интимной жизни, отношениях и собственных секретах. Именно в такие моменты любимый человек раскрывается полностью.

Играть в "Ты+Я" очень просто. В комплект идет две колоды карт – "Угадай" и «Расскажи». Первая касается любимого человека. Здесь нужно угадать ответ партнера. Вторая – только вас.

Механика простая: вытягиваете по очереди карточки и даете ответ на все интересные вопросы. И да, там нужно будет ответить, каким вы представляете идеальный секс. Или же угадать, что об этом думает любимый человек. Сможете?

"LOVE Фанты"

Настольная игра для двоих "Love Фанты"/ lelekan.ua

Старые-добрые "Фанты". Кто не играл в эту классику? Вы вытягиваете карточку, выполняете смешное задание, компания радуется – все довольны. Но эта версия поднимает обычный градус. Потому что участие принимают только влюбленные. Поэтому процесс будет невероятно интересным.

В комплекте найдете 2 листа из 20 заданиями в каждом. Вы сможете самостоятельно выбрать, что готовы сделать для партнера. За каждое задание влюбленные получают баллы. Выиграет тот, кто наберет 20 очков.

Но суть "Фантов" не в победе. Главное – сделать приятное близкому человеку. Все другое не так важно. Хотя победитель может посмотреть на карточки партнера и заставить его выполнить одно из заданий. Побеждать тоже приятно.

"Дженга. Romantic"

Настольная игра для двоих "Дженга. Romantic"/ igrarium.com.ua

Обновленная версия классической "Дженги" – особенный вариант настольной игры для двоих. Вы не будете знать, которое задание нужно будет выполнить, пока не возьметесь за брусок. Интригует?

Правила игры классические. Вы строите здание из 18 ступеней по 3 бруска. Дальше любимый вытягивает один из нижних элементов и ставит его на "крышу" крепости. Игра продолжается до того времени, пока здание не упадет.

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Но в чем новизна этой настолки? Здесь есть 15 брусков, на которых написаны задания. Кто их вытянул – должен пройти легкое испытание или же ответить на вопрос. Что это будет? Или приятный массаж, или нежный поцелуй, или что-то просто "вау" – зависит от вас.

"Сексополия"

Настольная игра для двоих "Сексополия"/ geekach.com.ua

Да. Такая версия игры тоже существует. Не нужно удивляться. Главное правило – быстро скупить выгодные активы, чтобы любимый все время туда попадал. Маленький спойлер – деньгами откупиться не выйдет.

Тогда в ход идут колоды "Сундучок наслаждений", "Страстные желания" и "Сексуальное поле". Они помогут "заплатить" цену за пребывание на чужой территории. Авторы игры убеждают, что карточки удивят обоих влюбленных. Игра для настоящих гурманов настольных игр, не так ли?

Loopy

Настольная игра для двоих Loopy/ lelekan.ua

Loopy – одна из тех игр, где все четко, понятно и без любого подтекста. Настолка позволит получить абсолютно новые ощущения и воплотить желание, которые пребывают в самый уголках подсознания. Если вам нравятся такие эксперименты – вперед!

Комплект состоит из четырех колод карт – "Разговоры", "Ласки", "Прелюдии", "Секс" с игровым полем. В игре есть много неожиданных вопросов, невероятных сексуальных элементов и всего того, о чем не принято писать.

Такая игра – отличный вариант для влюбленных, которые уже достаточно близкие. Любите друг друга, узнавайте и отрывайтесь. Loopy точно в этом поможет.