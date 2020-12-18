Легкі, безтурботні серіали, які просто западають у душу та змушують забути про усі проблеми. Хіба не це усім нам так потрібно після важких робочих буднів? Якщо вам теж потрібен відпочинок, то поставте усе на паузу та поринайте з головою у ці стильні та захоплюючі історії.

Журналісти Life24 зібрали для вас серіали, які можна подивитись на одному диханні, підняти собі настрій та набратись сил.

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Чотири весілля та одні похорони (2019)

Слідкуйте за божевільними подіями, які увірвались у життя 4 друзів/ Кадр з серіалу

Рейтинг: IMDb: 7.1

Про що серіал: інтригуюча назва, чи не так? Четверо давніх друзів опинились на одному весіллі, яке зірвалось і закрутило цілий тайфун подій: нове кохання, болючі розриви та навіть політичний скандал! Цей серіал не лише про кохання, а й про дружбу, мрії та роль жінок у сучасному світі. А ще – тут багато затишного та прекрасного Лондона.

Яскраві персонажі та їх переживання змушують хвилюватись за кожного з них, а розв'язка вас дійсно здивує.

Життя в деталях (2015 – ...)

Родина, у які точно нікому не буває нудно/ Кадр з серіалу

Рейтинг: IMDb: 8.0

Про що серіал: історія розповідає нам про життя трьох поколінь родини Шорт. На перший погляд, це звичайна американська сім'я, проте кожен член родини має своє дивацтва. Щотижня вони збираються на традиційну сімейну вечерю, а ще – сваряться, миряться, народжують дітей та руйнують стереотипи. Це класичний сімейний серіал, у якому стільки персонажів, що кожен може знайти свого героя.

Біла Ворона (2016 – ...)

Серіал про те, як усі ми намагаємось бути самостійними та дорослими/ Кадр з серіалу

Рейтинг: IMDb: 7.9

Про що серіал: Іса на порозі свого 30-річчя, проте вона все ще продовжує шукати себе, будувати стосунки та намагатись виглядати серйозною у цьому світі для дорослих. За персонажами цікаво спостерігати, адже протягом сезонів Іса та її подруга з легковажних дівчат без конкретних планів на життя перетворюють на сміливих та впевнених у собі жінок.

Сучасне кохання (2019 – ...)

Серіал про те, що кохання може приймати дуже різні форми/ Кадр з серіалу

Рейтинг: IMDb: 8.0

Про що серіал: кожен з 8 епізодів серіалу розповідає окрему історію кохання. Творці показують глядачам: любов буває такою різною. Інколи доводиться долати труднощі разом з коханими, інколи – переживати невдалі перші побачення, часом – боротись за право кохання або закохуватись лише на мить.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

За основу взяли колонку "Нью-Йорк Таймс", у якій всі ці історії вже раніше були опубліковані.

Меломанка (2019 – ...)

Серіал, який варто дивитись хоча б заради атмосфери/ Кадр з серіалу

Рейтинг: IMDb: 7.6

Про що серіал: історія про Роб – власницю магазину пластинок, яка є справжньою меломанкою. Музика допомагає їй переживати важкий розрив стосунків та інші проблеми, які трапляються у житті будь-кого, і слугує їй справжніми ліками проти душевних ран. У серіалі багато харизматичних персонажів, меланхолії, трохи гумору і по-справжньому багато музики – повірте, вам захочеться завантажити увесь плейлист!