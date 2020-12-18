Легкие, беззаботные сериалы, которые просто западают в душу и заставляют забыть обо всех проблемах. Разве не это всем нам так нужно после тяжелых рабочих будней? Если вам тоже нужен отдых, то поставьте все на паузу и погружайтесь с головой в эти стильные и захватывающие истории.

Журналисты Life24 собрали для вас сериалы, которые можно посмотреть на одном дыхании, поднять себе настроение и набраться сил.

Читайте также: 5 фильмов о свидании вслепую, которые поднимут вам настроение

Четыре свадьбы и одни похороны (2019)

Следите за безумными событиями, которые ворвались в жизнь 4 друзей / Кадр из сериала

Рейтинг: IMDb: 7.1

О чем сериал: интригующее название, не так ли? Четверо старых друзей оказались на одной свадьбе, которая сорвалось и закрутило целый тайфун событий: новая любовь, болезненные разрывы и даже политический скандал! Этот сериал не только о любви, но и о дружбе, мечтах и роли женщин в современном мире. А еще – здесь много уютного и красивого Лондона.

Яркие персонажи и их переживания заставляют волноваться за каждого из них, а развязка вас действительно удивит.

Жизнь в деталях (2015 – ...)

Семья, в которые точно никому не бывает скучно / Кадр из сериала

Рейтинг: IMDb: 8.0

О чем сериал: история рассказывает нам о жизни трех поколений семьи Шорт. На первый взгляд, это обычная американская семья, однако у каждого члена семьи свои странности. Каждую неделю они собираются на традиционный семейный ужин, а еще – ссорятся, мирятся, рожают детей и разрушают стереотипы. Это классический семейный сериал, в котором столько персонажей, что каждый может найти своего героя.

Белая Ворона (2016 – ...)

Сериал о том, как все мы пытаемся быть самостоятельными и взрослыми / Кадр из сериала

Рейтинг: IMDb: 7.9

О чем сериал: Иса на пороге своего 30-летия, однако она все еще продолжает искать себя, строить отношения и пытаться выглядеть серьезной в этом мире для взрослых. За персонажами интересно наблюдать, ведь в течение сезонов Иса и ее подруги из легкомысленных девушек без конкретных планов на жизнь превращают в смелых и уверенных в себе женщин.

Современная любовь (2019 – ...)

Сериал о том, что любовь может принимать самые разные формы / Кадр из сериала

Рейтинг: IMDb: 8.0

О чем сериал: каждый из 8 эпизодов сериала рассказывает отдельную историю любви. Создатели показывают зрителям: любовь бывает такой разной. Иногда приходится преодолевать трудности вместе с любимыми, иногда – переживать неудачные первые свидания, а еще – бороться за право любить или влюбляться лишь на мгновение.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

За основу взяли колонку "Нью-Йорк Таймс", в которой все эти истории уже ранее были опубликованы.

Меломанка (2019 – ...)

Сериал, который стоит смотреть хотя бы ради атмосферы / Кадр из сериала

Рейтинг: IMDb: 7.6

О чем сериал: история о Роб – настоящей меломанке и владелице магазина пластинок. Музыка помогает ей переживать тяжелый разрыв отношений и другие проблемы, которые случаются в жизни любого, и служит ей настоящим лекарством против душевных ран. В сериале много харизматичных персонажей, меланхолии, немного юмора и по-настоящему много музыки – поверьте, вам захочется загрузить весь плейлист!